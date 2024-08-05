Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oluyor! Avrupa'da kura zamanı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 5 Ağustos 2024 09:07 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme:

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Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin play-off turundaki rakibi bugün saat 13.00'te yapılacak olan kura çekiminde belli olacak. Cimbom play-off turunu geçerse Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak olan lig aşamasına katılmaya hak kazanacak.