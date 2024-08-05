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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oluyor! Avrupa'da kura zamanı

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Galatasaray&#039;ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oluyor! Avrupa&#039;da kura zamanı

Spor Haberleri

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Sarı-kırmızılı ekibin play-off turundaki rakibi bugün saat 13.00'te yapılacak olan kura çekiminde belli olacak. Cimbom play-off turunu geçerse Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak olan lig aşamasına katılmaya hak kazanacak.

Geçtiğimiz yıl 102 puanla mutlu sona ulaşan Galatasaray, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Aslan tek ön eleme oynayacak ve turu geçmesi durumunda Devler Ligi'nin lig aşamasına girecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oluyor! Avrupa'da kura zamanı - 1. Resim

Avrupa'nın en büyük organizasyonuna play-off turunda başlayacak olan sarı-kırmızılı takımın rakibi bugün saat 13.00'te belli olacak. 

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Dinamo Zagreb
Kızılyıldız
Young Boys
PAOK / Malmö
Ferencvaros / Midtjylland

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oluyor! Avrupa'da kura zamanı - 2. Resim

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe de Lille geçmesi durumunda play-off turunda mücadele edecek. 

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oluyor! Avrupa'da kura zamanı - 3. Resim

Devler Ligi'nde play-off mücadeleleri 20-21 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş maçları ise 28-28 Ağustos'ta yapılacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli olacak.

Bu sezon yeni formatıyla ilk kez oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi ise 29 Ağustos'ta olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oluyor! Avrupa'da kura zamanı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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