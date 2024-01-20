Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Galatasaray'ın yeni sol bek adayı belli oldu! Halil Dervişoğlu - Kazımcan Karataş + 2 milyon euro

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Rıdvan Yılmaz transferinde Glasgow Rangers ile 'satın alma opsiyonunu' çözemeyen Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün kaptanı Levent Mercan ile görüşmelere başladı.

    Galatasaray&#039;ın yeni sol bek adayı belli oldu! Halil Dervişoğlu - Kazımcan Karataş + 2 milyon euro
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖZEL -  Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde olan ve şampiyonluk yarışında ezeli rakibinin Bonucci, Rade Krunic gibi transferlerine cevap vermek isteyen Galatasaray her ne kadar Rıdvan Yılmaz’la görüşmelere başlasa da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan’ı da yokladığı bildirildi.

    Uzun yıllardır sol bek problemini çözmeyen ve son olarak Angelino’dan da beklenen verimi alamayan Sarı Kırmızılıların Spinazzola, Locko gibi isimleri rafa kaldırdığı belirtilirken, Okan Buruk’un bu mevkii için ‘yerli’ isteğinin olduğu ifade edildi.

    RIDVAN YILMAZ'DA SORUN ZORLUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

    Beşiktaş’tan Glasgow Ranges’a transfer olmasına rağmen 1,5 sezonda sadece 29 maçta görev alan Rıdvan Yılmaz için İskoç devinin ‘kiralama + 4 milyon euro’luk satın alma opsiyonu’ şartı koydurmak istediği bildirilirken, Erden Timur’un zorunlu satın alma fikrine sıcak bakmadığı anlaşıldı.

    Galatasaray'ın yeni sol bek adayı belli oldu! Halil Dervişoğlu - Kazımcan Karataş + 2 milyon euro

    GALATASARAY'IN B PLANI LEVENT MERCAN

    Rıdvan Yılmaz’da çok fazla zaman kaybetmek istemeyen Galatasaray yönetiminin Süper Lig seçeneklerini masaya yatırdığı ifade edilirken, Okan Buruk’un Erden Timur’a ‘Rıdvan olmuyorsa Levent Mercan’ı transfer edebiliriz’ raporunu verdiği kaydedildi.

    HALİL DERVİŞOĞLU - KAZIMCAN KARATAŞ + 2 MİLYON EURO

    2,5 sezondur Fatih Karagümrük’te düzenli olarak forma giyen ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Levent Mercan için Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Ausburg, Hoffenheim gibi ekiplerin zemin yokladığı aktarılırken, Fatih Karagümrük’ün 2 milyon euro + Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş'ı kiralık isteyeceği iddia edildi.

    Galatasaray'ın yeni sol bek adayı belli oldu! Halil Dervişoğlu - Kazımcan Karataş + 2 milyon euro

    ALMANLAR VE İTALYANLAR LEVENT İÇİN SIRAYA GİRDİ

    2010’da Recklinghausen Jugend alt yapısında yetişen 23 yaşındaki Levent, daha sonra Schalke A Takımına kadar yükseltmişti. 2021'de Fatih Karagümrük'e transfer olan yetenekli futbolcu, kısa sürede piyasa değerini 3,5 milyon euro'ya kadar çıkardı.

    Öte yandan Serie A ekiplerinden Frosinone'nin izleme ekibinin Levent için İstanbul'a geldiği ve Başakşehir ile oynanacak maçı yakından takip edeceği bilgisi verildi. Daha önce Galatasaray'dan Diagne ve Batuhan Şen gibi futbolcuları transfer eden Süleyman Hurman'nın Levent Mercan için Erden Timur'a zorluk çıkarmayacağı konuşuluyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Levent MercanGalatasarayFatih Karagümrük
    Haberler > Spor > Galatasaray'ın yeni sol bek adayı belli oldu! Halil Dervişoğlu - Kazımcan Karataş + 2 milyon euro
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok neden kadro dışı? Abdülkadir ve Umut neden Galatasaray maçında yok? - SporAbdülkadir Ömür ve Umut Bozok neden kadro dışı? Abdülkadir ve Umut neden Galatasaray maçında yok?Beşiktaş, 7 eksikle Pendikspor'a konuk olacak! Fernando Santos ilk 11'ini belirledi - SporPendikspor - Beşiktaş Muhtemel 11'lerTrabzonspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? || Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Saat kaçta? - SporTrabzonspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? || Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Saat kaçta?Hakan Çalhanoğlu attı Inter finale yükseldi! Türk yıldız şampiyonluğa koşuyor - SporHakan Çalhanoğlu attı Inter finale yükseldi! Türk yıldız şampiyonluğa koşuyorPendikspor-Beşiktaş hangi kanalda? Beşiktaş maçı ne zaman? - SporPendikspor-Beşiktaş hangi kanalda? Beşiktaş maçı ne zaman?Abdürrahim Albayrak, Burak Yılmaz'ı nasıl kaçırdığını açıkladı - SporAbdürrahim Albayrak, Burak Yılmaz'ı nasıl kaçırdığını açıkladıİngiliz devi Fransız yıldıza talip! Yönetim 20 milyona 'tamam' diyecek - Sporİngiliz devi Galatasaray'ın Fransız yıldızına talip'Ömür'lük değilmiş bu sevda! Kadro dışı bırakıldı, Galatasaray pusuda - Spor'Ömür'lük değilmiş bu sevdaKadro netleşti, yeniler on birde! Ligde as olarak sahne alacaklar - SporKadro netleşti, yeniler on birde! Ligde as olarak sahne alacaklarFernando Santos'un acelesi yok! Dönem sonunu işaret etti - SporFernando Santos'un acelesi yok! Dönem sonunu işaret etti
    Sonraki Haber Yükleniyor...