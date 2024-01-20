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    Abdürrahim Albayrak, Burak Yılmaz'ı nasıl kaçırdığını açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Burak Yılmaz'ın Spartak Moskova'nın kampından Galatasaray'a geliş sürecini anlattı. Fatih Terim ve Dursun Özbek ile ilgili de konuşan Albayrak, seçim dönemini işaret etti.

    Abdürrahim Albayrak, Burak Yılmaz&#039;ı nasıl kaçırdığını açıkladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, TRT Spor kanalında yayınlanan Daha Daha programına katılarak merak edilen soruları cevapladı.

    Fatih Terim, Burak Yılmaz, Dursun Özbek ve Falcao hakkında konuşan Albayrak'ın sözleri gündem oldu.

    Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında kırgınlık olmadıklarını belirten Albayrak, "Fatih Terim ile aramızda bir küslük söz konusu değil. Mustafa Cengiz döneminde zaman zaman bazı huzursuzluklar oldu ama ben tampon oldum. Rahmetli annesi ve babasını da çok severdim. Hiç problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

    ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: FALCAO'YA 5 MİLYON EURO VERDİK

    Falcao bana Monaco'da 'Benim için Monaco 5-6 milyon Euro bonservis istese, verir misiniz?' dedi, 'Veririz' dedik, ondan sonra 'Ben bonservisimi 0 alacağım ama maaşıma ekleyin o parayı' dedi. Biz öyle Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro para verdik."

    Abdürrahim Albayrak, Burak Yılmaz'ı nasıl kaçırdığını açıkladı

    DURSUN ÖZBEK ADAY OLACAK MI?

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Abdürrahim Albayrak, "Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dursun Özbek'i yapılacak seçimde maddi manevi ne olursa olsun destekleyeceğim. Dursun Başkanımı ne olursa olsun destekleyelim. Bizim desteklerimize ihtiyacı var. Dursun Özbek borçsuzluk kağıdını almak için cebinden çok büyük para ödedi, ben canlı gördüm. Dursun Özbek geçmiş dönemleri suçlamayan tek başkan. Diğer takımlara bakıyorsun hepsi geçmiş dönemlere laf ediyor. Galatasaray camiasını birleştirdi Özbek." dedi.

    Abdürrahim Albayrak, Burak Yılmaz'ı nasıl kaçırdığını açıkladı

    'BURAK YILMAZ'I KAÇIRDIM'

    Galatasaray'ın eski golcüsü Burak Yılmaz hakkında da konuşan Abdürrahim Albayrak, "Biz Burak Yılmaz'ı, Trabzonspor'dan almak istedik ancak o dönemin başkanı bize satmak istemedi. Selçuk İnan yanıma gelip 'Burak Yılmaz'ı almalıyız benim maaşımdan kesilsin' dedi. Biz de gidip Burak Yılmaz'ı alıp geldik. Burak Yılmaz'ı, Spartak Moskova'nın kampından kaçırdım." ifadelerini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayBurak YılmazAbdürrahim AlbayrakFatih Terim
    Haberler > Spor > Abdürrahim Albayrak, Burak Yılmaz'ı nasıl kaçırdığını açıkladı
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