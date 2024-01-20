Abdürrahim Albayrak, Burak Yılmaz'ı nasıl kaçırdığını açıkladı

20 Ocak 2024 09:11 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 09:38

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, TRT Spor kanalında yayınlanan Daha Daha programına katılarak merak edilen soruları cevapladı.

Fatih Terim, Burak Yılmaz, Dursun Özbek ve Falcao hakkında konuşan Albayrak'ın sözleri gündem oldu.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında kırgınlık olmadıklarını belirten Albayrak, "Fatih Terim ile aramızda bir küslük söz konusu değil. Mustafa Cengiz döneminde zaman zaman bazı huzursuzluklar oldu ama ben tampon oldum. Rahmetli annesi ve babasını da çok severdim. Hiç problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: FALCAO'YA 5 MİLYON EURO VERDİK

Falcao bana Monaco'da 'Benim için Monaco 5-6 milyon Euro bonservis istese, verir misiniz?' dedi, 'Veririz' dedik, ondan sonra 'Ben bonservisimi 0 alacağım ama maaşıma ekleyin o parayı' dedi. Biz öyle Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro para verdik."

DURSUN ÖZBEK ADAY OLACAK MI?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Abdürrahim Albayrak, "Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Dursun Özbek'i yapılacak seçimde maddi manevi ne olursa olsun destekleyeceğim. Dursun Başkanımı ne olursa olsun destekleyelim. Bizim desteklerimize ihtiyacı var. Dursun Özbek borçsuzluk kağıdını almak için cebinden çok büyük para ödedi, ben canlı gördüm. Dursun Özbek geçmiş dönemleri suçlamayan tek başkan. Diğer takımlara bakıyorsun hepsi geçmiş dönemlere laf ediyor. Galatasaray camiasını birleştirdi Özbek." dedi.

'BURAK YILMAZ'I KAÇIRDIM'

Galatasaray'ın eski golcüsü Burak Yılmaz hakkında da konuşan Abdürrahim Albayrak, "Biz Burak Yılmaz'ı, Trabzonspor'dan almak istedik ancak o dönemin başkanı bize satmak istemedi. Selçuk İnan yanıma gelip 'Burak Yılmaz'ı almalıyız benim maaşımdan kesilsin' dedi. Biz de gidip Burak Yılmaz'ı alıp geldik. Burak Yılmaz'ı, Spartak Moskova'nın kampından kaçırdım." ifadelerini kullandı.