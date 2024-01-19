Gol sevinci çok tartışılmıştı! Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'ndan Filistin tepkisi

19 Ocak 2024 12:00 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 12:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor 4-1 yenen Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın son golünü penaltıdan kaydeden Halil Dervişoğlu, yaptığı gol sevinciyle dikkat çekti.

Gözünü kapatarak sus işareti yapan Dervişoğlu'nun Galatasaraylı taraftarlara tepki gösterdiği iddia edilmişti.

HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN FİLİSTİN TEPKİSİ

Maç sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Dervişoğlu, gol sonrası yaptığı davranışın Filistin'e yönelik yapılan saldırılara yönelik bir tepki olduğunu açıkladı.

Halil Dervişoğlu, Filistin bayrağı ile yaptığı paylaşımına şu sözleri ekledi:

"Kutlama yapmadım, sadece dünyanın yüzünü ifade ettim."