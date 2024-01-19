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    Gol sevinci çok tartışılmıştı! Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'ndan Filistin tepkisi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray'ın milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, Ümraniyespor ile oynanan Türkiye Kupası'nda attığı gol sonrası ilginç bir davranışta bulunarak dikkat çekmişti. Dervişoğlu'nun Filistin için

    Gol sevinci çok tartışılmıştı! Galatasaraylı Halil Dervişoğlu&#039;ndan Filistin tepkisi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor 4-1 yenen Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.

    Karşılaşmanın son golünü penaltıdan kaydeden Halil Dervişoğlu, yaptığı gol sevinciyle dikkat çekti.

    Gözünü kapatarak sus işareti yapan Dervişoğlu'nun Galatasaraylı taraftarlara tepki gösterdiği iddia edilmişti.

    Gol sevinci çok tartışılmıştı! Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'ndan Filistin tepkisi

    HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN FİLİSTİN TEPKİSİ

    Maç sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Dervişoğlu, gol sonrası yaptığı davranışın Filistin'e yönelik yapılan saldırılara yönelik bir tepki olduğunu açıkladı.

    Halil Dervişoğlu, Filistin bayrağı ile yaptığı paylaşımına şu sözleri ekledi:

    "Kutlama yapmadım, sadece dünyanın yüzünü ifade ettim."

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayHalil DervişoğluFilistin
    Haberler > Spor > Gol sevinci çok tartışılmıştı! Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'ndan Filistin tepkisi
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