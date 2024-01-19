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    Ndombele'nin Galatasaray - Ümraniyespor maçındaki görüntüsü gündem oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar, hafta sonu ligde Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi moral buldu.

    Ndombele&#039;nin Galatasaray - Ümraniyespor maçındaki görüntüsü gündem oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Ümraniyespor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Sarı-kırmızılıların gollerini Barış Alper Yılmaz, Mateus Tete, Abdülkerim Bardakcı ve penaltıdan Halil Dervişoğlu atarken, konuk ekibin tek sayısını Barış Alper Yılmaz kendi kalesine atarak kaydetti.

    Galatasaray, Ümraniyespor ile oynadığı 3. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

    Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden ve küme düşen Ümraniyespor ile yaptı maçları 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

    Ndombele'nin Galatasaray - Ümraniyespor maçındaki görüntüsü gündem oldu

    NDOMBELE'DEN İLGİNÇ KOMBİN

    Galatasaray'ın sezon başı Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele, Ümraniyespor ile oynanan maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

    Fransız oyuncunu maç kombini sosyal medyada gündem oldu.

    Soğuk havadan korunmak isteyen yıldız oyuncunun son görüntüsü taraftarlar tarafından tebessümle karşılandı.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NdombeleGalatasaray
    Haberler > Spor > Ndombele'nin Galatasaray - Ümraniyespor maçındaki görüntüsü gündem oldu
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