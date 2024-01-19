Ndombele'nin Galatasaray - Ümraniyespor maçındaki görüntüsü gündem oldu

19 Ocak 2024 09:25 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 09:27

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Ümraniyespor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların gollerini Barış Alper Yılmaz, Mateus Tete, Abdülkerim Bardakcı ve penaltıdan Halil Dervişoğlu atarken, konuk ekibin tek sayısını Barış Alper Yılmaz kendi kalesine atarak kaydetti.

Galatasaray, Ümraniyespor ile oynadığı 3. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden ve küme düşen Ümraniyespor ile yaptı maçları 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

NDOMBELE'DEN İLGİNÇ KOMBİN

Galatasaray'ın sezon başı Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele, Ümraniyespor ile oynanan maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Fransız oyuncunu maç kombini sosyal medyada gündem oldu.

Soğuk havadan korunmak isteyen yıldız oyuncunun son görüntüsü taraftarlar tarafından tebessümle karşılandı.