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    Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi ayrılık! Abdullah Avcı istedi, sözleşmesi feshedildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Bordo mavililer

    Trabzonspor&#039;da Galatasaray maçı öncesi ayrılık! Abdullah Avcı istedi, sözleşmesi feshedildi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pazar akşamı Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, oyuncusu Jens Stryger Larsen'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 1 Temmuz 2022 başlangıç, 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

    Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi ayrılık! Abdullah Avcı istedi, sözleşmesi feshedildi

    TRABZONSPOR SÜPER KUPA KAZANDI

    Trabzonspor'da Süper Kupa kazanan Larsen, toplam 62 resmi maça çıktı.

    Söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atan 32 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı.

    Danimarkalı oyuncunun kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayTrabzonspor
    Haberler > Spor > Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi ayrılık! Abdullah Avcı istedi, sözleşmesi feshedildi
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