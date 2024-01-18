Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi ayrılık! Abdullah Avcı istedi, sözleşmesi feshedildi

18 Ocak 2024 13:31 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 13:41

Pazar akşamı Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, oyuncusu Jens Stryger Larsen'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 1 Temmuz 2022 başlangıç, 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

TRABZONSPOR SÜPER KUPA KAZANDI

Trabzonspor'da Süper Kupa kazanan Larsen, toplam 62 resmi maça çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atan 32 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı.

Danimarkalı oyuncunun kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.