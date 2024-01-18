Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi ayrılık! Abdullah Avcı istedi, sözleşmesi feshedildi
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Bordo mavililer
Pazar akşamı Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, oyuncusu Jens Stryger Larsen'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 1 Temmuz 2022 başlangıç, 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.
TRABZONSPOR SÜPER KUPA KAZANDI
Trabzonspor'da Süper Kupa kazanan Larsen, toplam 62 resmi maça çıktı.
Söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atan 32 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı.
Danimarkalı oyuncunun kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi