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    İki eski Galatasaraylı Fatih Terim ile Sasa Ilic Yunanistan Kupası için karşı karşıya gelecek

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Galatasaray’ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim ile Galatasaray’ın eski futbolcusu Sasa Ilic Yunanistan Kupası için karşı karşıya gelecek. Çeyrek final mücadelesinin tarihi ve saati henüz belli değil.

    İki eski Galatasaraylı Fatih Terim ile Sasa Ilic Yunanistan Kupası için karşı karşıya gelecek
    Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Fatih Terim'in hocalığını yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Olympiakos'u penaltılarda 7-6'lık skorla yenerek ve çeyrek finale yükseldi.

    Panathinaikos, çeyrek finalde futbolculuk döneminde Galatasaray'da da oynayan Sasa Ilic'in çalıştırdığı Atromitos ile eşleşti.

    İki eski Galatasaraylı Fatih Terim ile Sasa Ilic Yunanistan Kupası için karşı karşıya gelecek

    Terim, Yunan ekibinin başında çıktığı 5. resmi müsabakada da mağlup olmadı. 70 yaşındaki teknik direktör, Panathinaikos ile ligde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken, Yunanistan Kupası'nda ise 1 maçta berabere kaldı, 1 müsabakayı da penaltılarla kazandı.

    İki eski Galatasaraylı Fatih Terim ile Sasa Ilic Yunanistan Kupası için karşı karşıya gelecek

    ÇEYREK FİNALDE ESKİ GALATASARAYLILAR

    Fatih Terimli Panathinaikos'un, kupada çeyrek finaldeki rakibi Atromitos Athens oldu. Atromitos'u 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında Galatasaray forması giyen Sasa Ilic çalıştırıyor.

    Ilic, Yunanistan Ligi ve kupada çıktığı 13 mücadelede 7 galibiyet, 6 beraberlik alırken, mağlup olmadı.

    Eski Galatasaraylıların karşı karşıya geleceği Yunanistan Kupası çeyrek final mücadelesinin tarihi ve saati daha sonra açıklanacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Fatih TerimPanathinaikos
    Haberler > Spor > İki eski Galatasaraylı Fatih Terim ile Sasa Ilic Yunanistan Kupası için karşı karşıya gelecek
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