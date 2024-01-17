Transfer belirsizliği son buldu! Bakasetas'ın yeni takımı belli oldu

17 Ocak 2024 10:31 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 10:31

Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Anastasios Bakasetas, yuvadan uçuyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakın ilgi gösterdiği Yunan oyuncunun ülkesine döneceği belirtildi.

BAKASETAS PANATHINAIKOS'TA

Gazzetta'nın verdiği habere göre Fatih Terim'im çalıştırdığı Panathinaikos'un Bakasetas için Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Erol Bulut'un da Cardiff City'e istediği 30 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile oynanacak mücadele sonrasında Atina'ya giderek resmi imzayı atması bekleniyor.