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    Transfer belirsizliği son buldu! Bakasetas'ın yeni takımı belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Anastasios Bakasetas'ın ülkesine döneceği öğrenildi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği milli oyuncunun tercihi şaşırttı.

    Transfer belirsizliği son buldu! Bakasetas&#039;ın yeni takımı belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Anastasios Bakasetas, yuvadan uçuyor.

    Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakın ilgi gösterdiği Yunan oyuncunun ülkesine döneceği belirtildi.

    BAKASETAS PANATHINAIKOS'TA

    Gazzetta'nın verdiği habere göre Fatih Terim'im çalıştırdığı Panathinaikos'un Bakasetas için Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

    Erol Bulut'un da Cardiff City'e istediği 30 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile oynanacak mücadele sonrasında Atina'ya giderek resmi imzayı atması bekleniyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BakasetasPanathinaikosFatih Terim
    Haberler > Spor > Transfer belirsizliği son buldu! Bakasetas'ın yeni takımı belli oldu
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