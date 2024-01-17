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Transfer belirsizliği son buldu! Bakasetas'ın yeni takımı belli oldu
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan Anastasios Bakasetas'ın ülkesine döneceği öğrenildi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği milli oyuncunun tercihi şaşırttı.
Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Anastasios Bakasetas, yuvadan uçuyor.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakın ilgi gösterdiği Yunan oyuncunun ülkesine döneceği belirtildi.
BAKASETAS PANATHINAIKOS'TA
Gazzetta'nın verdiği habere göre Fatih Terim'im çalıştırdığı Panathinaikos'un Bakasetas için Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Erol Bulut'un da Cardiff City'e istediği 30 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile oynanacak mücadele sonrasında Atina'ya giderek resmi imzayı atması bekleniyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi