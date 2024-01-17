Fatih Terim yeni kalecisini Süper Lig'den buldu

17 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 10:02

Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i Panathinaikos'a aldıran Fatih Terim, ikinci Türk için harekete geçti.

Yuri Lodygin ile Alberto Brignoli'den memnun olmadığı ve kaleyi Süper Lig'de forma giyen bir isme emanet etmek isteyen Terim, Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen Ertaç Özbir'i istedi.

Ekonomik olarak zor dönemlerden geçen Adana ekibinin Ertaç'ı uygun bir rakama satabileceği öğrenildi.

ERTAÇ ÖZBİR ATİNA YOLUNDA

Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi.

İki kulübün de görüşmesinin ardından deneyimli kalecinin, Yunanistan'ın yolunu tutacağı aktarıldı.

Fatih Terim, Yunan takımının başında çıktığı 4 maçta kalesinde 4 gol gördü. Panathinaikos'un kalesini bu karşılaşmalarda Alberto Brignoli (1 maç) ve Yuri Lodygin (3 maç) korudu.