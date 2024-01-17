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    • - Güncelleme Tarihi:

    Fatih Terim yeni kalecisini Süper Lig'den buldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen kaleci Ertaç Özbir'i gözüne kestirdi.

    Fatih Terim yeni kalecisini Süper Lig&#039;den buldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i Panathinaikos'a aldıran Fatih Terim, ikinci Türk için harekete geçti.

    Yuri Lodygin ile Alberto Brignoli'den memnun olmadığı ve kaleyi Süper Lig'de forma giyen bir isme emanet etmek isteyen Terim, Adana Demirspor'dan ayrılmak isteyen Ertaç Özbir'i istedi.

    Ekonomik olarak zor dönemlerden geçen Adana ekibinin Ertaç'ı uygun bir rakama satabileceği öğrenildi.

    Fatih Terim yeni kalecisini Süper Lig'den buldu

    ERTAÇ ÖZBİR ATİNA YOLUNDA

    Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi. 

    İki kulübün de görüşmesinin ardından deneyimli kalecinin, Yunanistan'ın yolunu tutacağı aktarıldı.

    Fatih Terim, Yunan takımının başında çıktığı 4 maçta kalesinde 4 gol gördü. Panathinaikos'un kalesini bu karşılaşmalarda Alberto Brignoli (1 maç) ve Yuri Lodygin (3 maç) korudu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih TerimErtaç ÖzbirPanathinaikos
    Haberler > Spor > Fatih Terim yeni kalecisini Süper Lig'den buldu
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