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    Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini Fenerbahçe'den yaptı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladı. Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi böylece ilk transferini yapmış oldu. 1 Ocak'ta imza atan Limnios için anlaşma Terim öncesi sağlanmıştı.

    Fatih Terim Panathinaikos&#039;a ilk transferini Fenerbahçe&#039;den yaptı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Panathinaikos Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığı açıkladı. Milli stoper sezon sonuna kadar kiralık olarak Fatih Terim'in takımında forma giyecek.

    Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı.

    "ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

    Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydın, yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

    Yeşil-beyazlı kulübün televizyonuna konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Panathinaikos taraftar grubunun çok ateşli olduğunu biliyorum. Yunanistan'da çok büyük bir camia olduğunu biliyorum. Tabii ki buraya gelmemde Fatih Terim hocanın etkisi büyük. Türk futbolcular, onunla çalışmayı çok ister. Ben de onunla çalışmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

    PANATHİNAİKOS'UN İLK TÜRK FUTBOLCUSU

    Panathinaikos'un ilk Türk futbolcusu olan Samet Akaydın, "Heyecanlıyım ve bu heyecanımın sahada performansımı artıracağını düşünüyorum. Bir an önce sahaya çıkıp performans vermek istiyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk." diye konuştu.

    Milli futbolcu, kişisel hedefinin ise 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası​​​​​​​'na kadar en hazır form durumuna gelmek olduğunu söyledi.

    Samet Akaydın, "Ben asla sahada pes etmeyen, daima savaşan, hırsımla, mücadelemle ön plana çıkan bir futbolcuyum, bunu da sahaya çıktığım zaman taraftarlara göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

    Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini Fenerbahçe'den yaptı

    Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini Fenerbahçe'den yaptı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Samet AkaydınPanathinaikosFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fatih Terim Panathinaikos'a ilk transferini Fenerbahçe'den yaptı
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