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    Umut Nayir'den transferde ters köşe! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Pendikspor, Fenerbahçe’den Umut Nayir’i sezon sonuna dek kiraladı. EURO 2024'e hazır gitmek için düzenli forma giyebileceği bir takım arayan milli futbolcu Süper Lig ekibiyle el sıkıştı.

    Umut Nayir&#039;den transferde ters köşe! Fenerbahçe&#039;de bir ayrılık daha
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı milli futbolcu Umut Nayir, Pendikspor'la anlaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre tecrübeli santrfor Süper Lig ekibiyle 6 ay kiralık sözleşme imzalayacak.

    Geçen sezon Süper Lig'de Ümraniyespor formasıyla 17 gol atarak en çok gol atan yerli oyuncu olan Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sarı-Lacivertliler bu transfer için Eyüpspor'a bonservis ödemedi.

    PENDİKSPOR MERSİN'DE 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI

    Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Mersin'de oynanan maçta Hatayspor'un golü 47'de Rivas'tan geldi.

    Pendikspor 1 puanı 90+4'te Leandro Kappel'in golüyle kurtardı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan İstanbul ekibi 16 puanla 19. sırada yer alıyor.

    Umut Nayir'den transferde ters köşe! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

    MAME THİAM'I DA ALDILAR

    Kümede kalma savaşı veren Pendikspor ara transferde Kayserispor’dan Mame Baba Thiam ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki Senegalli golcü için 1.25 milyon euro bonservis ödendi. 

    Mame Thiam bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 11 gol attı 2 de asist yaptı.

    Umut Nayir'den transferde ters köşe! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeUmut NayirPendikspor
    Haberler > Spor > Umut Nayir'den transferde ters köşe! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
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