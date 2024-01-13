Umut Nayir'den transferde ters köşe! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

13 Ocak 2024 23:37 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 23:51

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı milli futbolcu Umut Nayir, Pendikspor'la anlaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre tecrübeli santrfor Süper Lig ekibiyle 6 ay kiralık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon Süper Lig'de Ümraniyespor formasıyla 17 gol atarak en çok gol atan yerli oyuncu olan Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sarı-Lacivertliler bu transfer için Eyüpspor'a bonservis ödemedi.

PENDİKSPOR MERSİN'DE 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Mersin'de oynanan maçta Hatayspor'un golü 47'de Rivas'tan geldi.

Pendikspor 1 puanı 90+4'te Leandro Kappel'in golüyle kurtardı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan İstanbul ekibi 16 puanla 19. sırada yer alıyor.

MAME THİAM'I DA ALDILAR

Kümede kalma savaşı veren Pendikspor ara transferde Kayserispor’dan Mame Baba Thiam ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki Senegalli golcü için 1.25 milyon euro bonservis ödendi.

Mame Thiam bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 11 gol attı 2 de asist yaptı.