Mame Thiam Kayserispor'dan ayrıldı! Senegalli golcü İstanbul'a geri döndü

11 Ocak 2024 16:44 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 16:45

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sözleşme uzatma tekliflerini geri çeviren Mame Thiam'ın Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından taraftarlara seslenen Koç, şu ifadeleri dile getirdi:

Büyük Kayserispor Taraftarı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor’un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor’a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor‘da başarılar diliyorum.