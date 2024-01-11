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    Mame Thiam Kayserispor'dan ayrıldı! Senegalli golcü İstanbul'a geri döndü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kayserispor'un tecrübeli golcüsü Mame Thiam, takımdan ayrılarak Pendikspor'a imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada Senegalli oyuncunun yeni sözleşme teklifini kabul etmediği öğrenildi.

    Mame Thiam Kayserispor&#039;dan ayrıldı! Senegalli golcü İstanbul&#039;a geri döndü
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sözleşme uzatma tekliflerini geri çeviren Mame Thiam'ın Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

    Sosyal medya hesabından taraftarlara seslenen Koç, şu ifadeleri dile getirdi:

    Büyük Kayserispor Taraftarı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor’un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor’a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor‘da başarılar diliyorum.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mame ThiamKayserisporPendikspor
    Haberler > Spor > Mame Thiam Kayserispor'dan ayrıldı! Senegalli golcü İstanbul'a geri döndü
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