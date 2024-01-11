Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor! Okan Buruk'tan Ali Turap sürprizi

11 Ocak 2024 15:52 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 16:36

Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında BUGÜN Sivasspor ile karşılaşacak.

Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı.

Bülent Uygun ile yeni bir sürece başlayan Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

GALATASARAY - SİVASSPOR GEÇMİŞ MAÇLAR

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de 35. defa karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 34 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 72 golüne, Sivasspor 44 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında takımlar, eşit galibiyet sayısına sahip.

Sivas'ta yapılan 17 maçın 6'sını Sivasspor, 6'sını da Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 32 gol atarken, Sivasspor ise 27 kez ağları havalandırdı.

SİVASSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Alaaddin, Caner, Charisis, Hakan, Emre, Samu Saiz, Koita, Barrow

Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Halil Dervişoğlu

Okan Buruk, sağ bek pozisyonunda 18 yaşındaki Ali Turap Bülbül'e şans vererek şaşırttı.