Beşiktaşlı Colley ölümden döndü! Gambiya Milli Takımı uçağından korkunç anlar

11 Ocak 2024 16:13 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 16:29

Beşiktaşlı Omar Colley ve Ankaragücülü Ali Sowe'nin de yer aldığı Gambiya Milli Takımı, uçakta mahsur kaldı.

Havasız kalan oyuncular korku dolu anlar yaşayarak kısa süreli baygınlık geçirdi.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda ilk maçında 15 Ocak Pazartesi Senegal ile karşılaşacak olan Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın yaşananların ardından Gambiya'ya döndüğü belirtildi.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜK'

Gambiya Teknik Direktörü Tom Saintfiet, uçağa biner binmez uykuya daldıklarını belirterek, "Hayatımın nasıl geçtiğine dair kısa rüyalar gördüm. Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalıyorduk. Yarım saat daha uçsaydık hepimiz ölmüş olurduk. Bazı oyuncular inişten sonra hemen uyanmadı" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir.

ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA

Afrika Uluslar Kupası için Gambiya Milli Takımı kafilesinin Fildişi Sahilleri'ne yaptığı uçak yolculuğunda yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen, Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Ali Sowe ve Gambiya Milli Takımı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Futbolcumuz ile iletişime geçilmiş olup sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir.