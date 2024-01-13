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    Hataysporlu Erce Kardeşler'den olay sözler: Kendime zarar vermeye başlayacağım

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, Pendikspor ile oynanan maç sonrası dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Puan kayıplarına değinen Erce, "Gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım" ifadelerini kullandı.

    Hataysporlu Erce Kardeşler&#039;den olay sözler: Kendime zarar vermeye başlayacağım
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hatayspor - Pendikspor maçında kazanan çıkmadı.

    Rivas'ın 47'deki golüyle 1-0 önde giren Hatayspor, 90+3'te Kappel'in attığı gole engel olamadı. 

    HATAYSPOR - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ

    8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağı penaltı noktasında önündeki Hodzic'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

    44. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Rivas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hodzic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

    47. dakikada Hatayspor öne geçti. Ghoulam'ın kullandığı kornerde topa ön direkte Serkan müdahale etti. Penaltı noktasında gelen meşin yuvarlağı Kilama altıpas içerisindeki Rivas'a gönderdi. Rivas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

    59. dakikada sol kanatta İbrahim Akdağ'ın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Diaby, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

    69. dakikada sol kanattan gelen Lamkel Ze, ceza sahasındaki Dele-Bashiru'yu gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

    87. dakikada Pendikspor rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahasında oluşan karambolde Pendiksporlu futbolcular meşin yuvarlağa dokunamadı ve top kaleci Erce Kardeşler de kaldı.

    90+3. dakikada Pendikspor beraberliği buldu. Hataysporlu futbolcular ceza sahasındaki meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı. Sağ çaprazda topla buluşan Midtsjö'nün pasına Aburjania müdahale edemedi. Topu önünde bulan Kappel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

    ERCE KARDEŞLER: KENDİME ZARAR VERMEYE BAŞLAYACAĞIM

    Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler maç sonunda yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

    Galibiyeti kaçırdıklarını hatırlatan Erce, "Konuşmaktan yorulduk çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Hoca anlatıyor, biz anlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Hoca ve yönetim bizim için her imkanı olabildiğince seferber ediyor. Bu sene 90. dakikada yediğimiz üçüncü veya dördüncü gol. Bir hoca veya yönetim bunun için ne yapabilir? Bazen de bizim yürekten oynamamız gerekiyor. Maçtan sonra bir cezam da oldu. Hocamla da konuşacağım. Belki de bu kulübe faydalı olamıyorum ve bu kulüp benim için sıradan bir kulüp değil. Bu kadar kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım çünkü sene başı hepimiz bu şehir için sözler vermiştik." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HataysporErce Kardeşler
    Haberler > Spor > Hataysporlu Erce Kardeşler'den olay sözler: Kendime zarar vermeye başlayacağım
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