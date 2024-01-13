Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ankaragücü 6 maç sonra kazandı! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Kasımpaşa'yı farklı geçti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son dönemlerde zor günlerden geçen Ankaragücü, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek 6 maç sonra galibiyetle tanıştı.

    Ankaragücü 6 maç sonra kazandı! Emre Belözoğlu&#039;nun öğrencileri Kasımpaşa&#039;yı farklı geçti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankaragücü, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek, 6 maç sonra 3 puana ulaştı.

    Eryaman Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı, 1-0 geri düşmesine rağmen Bosna Hersekli oyuncuları Mujakic ve Bajic'in golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, ligde uzun bir aradan sonra galibiyet sevini yaşadı.

    Bu maç öncesi son galibiyetini ligin 13. haftasında 25 Kasım 2023'te Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla elde eden başkent ekibi, daha sonraki 6 lig maçında 5 beraberlik, 1 yenilgiyle 5 puan alabilmişti.

    Yaklaşık 2 ay sonra maç kazanan Ankaragücü, puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa ise üst üste ikinci yenilgisini yaşayarak 26 puanda kaldı.

    Ankaragücü 6 maç sonra kazandı! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Kasımpaşa'yı farklı geçti

    ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA ÖZET

    29. dakikada kaleci Bahadır'ın savunma arkasına gönderdiği degaj vuruşta topu kontrol eden ve rakip kaleci Gianniotis'i geçen Cephas'ın çektiği şutta Taylan Utku Aydın, meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel olarak mutlak bir golü engelledi.

    35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kaleci Bahadır'ın hatasıyla topu kazanan konuk ekipte ceza sahasına giren Hajradinovic, meşin yuvarlağı ceza yayının üzerindeki Aytaç Kara'ya çıkardı. Düzgün bir şut çeken Aytaç, topu sol direğin dibinden filelere gönderdi: 0-1.

    42. dakikada Hajradinovic'in şutunda top ceza sahasının içinde Neto'nun önünde kaldı. Neto'nun kale sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

    43. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cephas'ın çektiği şutu kaleci Gianniotis, sağına uzanarak topu kontrol etti.

    45. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cephas'ın şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

    45+1. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sol taraftan Pedrinho'nun kullandığı korner atışında kale sahasında iyi yükselen Mujakic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

    Ankaragücü 6 maç sonra kazandı! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Kasımpaşa'yı farklı geçti

    59. dakikada Hanousek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı altıpasın içindeki Bajic topu, arka direğe kafasıyla aşırttı. Müsait durumda topla buluşan Morutan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cephas, topu müsait durumdaki Bajic'e çıkardı. Kale sahsının içindeki Bajic, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1.

    80. dakikada MKE Ankaragücü savunmasında ceza sahasında yaşanan karambolde, Ben Ouanes'in şutunda top önce üst direğe sonra kale çizgisine çaparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Da Costa'nın kafa vuruşunda ise top auta gitti.

    83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Taylan Utku Aydın'dan topu orta sahada kapan Pedrinho, ceza sahasına kadar girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

    90+2. dakikada Kasımpaşa'nın attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Selim Dilli'nin ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolü değerlendiren Da Costa, kale sahasının içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenara gelerek monitörden inceleyen hakem Ömer Faruk Turtay, golden önce elle oynama tespit ederek golü iptal etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaragücüKasımpaşaSüper Lig
    Haberler > Spor > Ankaragücü 6 maç sonra kazandı! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Kasımpaşa'yı farklı geçti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    TFF'den 'Faruk Koca' hamlesi! Kulüplere yeni ceza sistemi geldi - SporTFF'den 'Faruk Koca' hamlesi! Kulüplere yeni ceza sistemi geldiCANLI || Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı izle! - SporCANLI || Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı izle!Afrika Kupası öncesi Aboubakar depremi! Kamerunlu golcü kadrodan çıkarıldı - SporAfrika Kupası öncesi Aboubakar depremi! Kamerunlu golcü kadrodan çıkarıldıBayern Münih Galatasaraylı yıldız için kapıda bekliyor! 25 milyon Euro ödeyecekler - SporBayern Münih Galatasaraylı yıldız için kapıda bekliyor! 25 milyon Euro ödeyeceklerHasan Arat'tan maaş açıklaması! Fernando Santos ile ilgili son noktayı koydu - SporHasan Arat'tan maaş açıklaması! Fernando Santos ile ilgili son noktayı koyduFatih Terim tanıdık futbolcuları yanına çekiyor! Samet Akaydin'dan sonra bir isim daha - SporFatih Terim tanıdık futbolcuları yanına çekiyor! Samet Akaydin'dan sonra bir isim dahaReal Madrid, Arda Güler'i 1930'lu yıllara gönderdi! Sürpriz fotoğrafa beğeni yağdı - SporReal Madrid, Arda Güler'i 1930'lu yıllara gönderdi! Sürpriz fotoğrafa beğeni yağdıTrabzonspor'da transfer hızlı başladı! Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan, Bakasetas ve Nwakaeme açıklaması - SporTrabzonspor'da transfer hızlı başladı! Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan, Bakasetas ve Nwakaeme açıklamasıBeşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor, sıradaki 4 isim belli oldu - SporBeşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor, sıradaki 4 isim belli olduKrunic'in Fenerbahçe aşkı... Bütün teklifleri elinin tersiyle itti - SporKrunic'in Fenerbahçe aşkı... Bütün teklifleri elinin tersiyle itti
    Sonraki Haber Yükleniyor...