Bayern Münih Galatasaraylı yıldız için kapıda bekliyor! 25 milyon Euro ödeyecekler

13 Ocak 2024 13:45 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 14:00

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için Avrupa devleri nabız yoklamaya devam ediyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üst düzey performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki oyuncu, teklifleri değerlendirme kararı aldı.

2021-2022 sezonu başında Rennes takımından 1.15 milyın euro bedelle alınan Boey için en az 25 milyon Euro gelir hedefleniyor.

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği genç yıldızın beklentilere uygun teklif gelmesi durumunda satılacağı konuşuluyor.

BAYERN MÜNİH SACHA BOEY İÇİN GELİYOR

Bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile mücadele eden Bayern Münih, Sacha Boey'in performansından etkilendi.

Yıldız oyuncuyu takibe alan Alman devi, en az 25 milyon euro istenen Boey için masaya oturma kararı aldı.

Oyuncunun yakın takibini yaptıran Münih'in Galatasaray ile bir görüşme yapması bekleniyor.