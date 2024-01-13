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    Bayern Münih Galatasaraylı yıldız için kapıda bekliyor! 25 milyon Euro ödeyecekler

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Galatasaraylı Sacha Boey için sıraya girdi. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performanstan etkilenen Alman panzeri, Boey için sıraya girdi.

    Bayern Münih Galatasaraylı yıldız için kapıda bekliyor! 25 milyon Euro ödeyecekler
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için Avrupa devleri nabız yoklamaya devam ediyor.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üst düzey performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki oyuncu, teklifleri değerlendirme kararı aldı.

    2021-2022 sezonu başında Rennes takımından 1.15 milyın euro bedelle alınan Boey için en az 25 milyon Euro gelir hedefleniyor.

    Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği genç yıldızın beklentilere uygun teklif gelmesi durumunda satılacağı konuşuluyor.

    Bayern Münih Galatasaraylı yıldız için kapıda bekliyor! 25 milyon Euro ödeyecekler

    BAYERN MÜNİH SACHA BOEY İÇİN GELİYOR

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile mücadele eden Bayern Münih, Sacha Boey'in performansından etkilendi.

    Yıldız oyuncuyu takibe alan Alman devi, en az 25 milyon euro istenen Boey için masaya oturma kararı aldı.

    Oyuncunun yakın takibini yaptıran Münih'in Galatasaray ile bir görüşme yapması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bayern MünihSacha Boey
    Haberler > Spor > Bayern Münih Galatasaraylı yıldız için kapıda bekliyor! 25 milyon Euro ödeyecekler
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