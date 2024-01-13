TFF'den 'Faruk Koca' hamlesi! Kulüplere yeni ceza sistemi geldi

13 Ocak 2024 16:08 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 16:09

Son dönemlerde Türkiye Kupası ve yabancı sınırı ile ilgili sürpriz değişikliklere giden Türkiye Futbol Federasyonu, bu defa ceza sisteminde yeni bir karar aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın bazı maddelerinde değişikliğe giderken, "Saldırı" başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi.

SALDIRIYA KARŞI PUAN SİLME CEZASI

Maddeye eklenen yeni fıkra şöyle:

"Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."

ANKARAGÜCÜ 5 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yönelik saldırısından sonra Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti.