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    TFF'den 'Faruk Koca' hamlesi! Kulüplere yeni ceza sistemi geldi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırısından sonra harekete geçerek , Futbol Disiplin Talimatı'nın bazı maddelerinde değişikliğe gitti.

    TFF&#039;den &#039;Faruk Koca&#039; hamlesi! Kulüplere yeni ceza sistemi geldi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son dönemlerde Türkiye Kupası ve yabancı sınırı ile ilgili sürpriz değişikliklere giden Türkiye Futbol Federasyonu, bu defa ceza sisteminde yeni bir karar aldı.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın bazı maddelerinde değişikliğe giderken, "Saldırı" başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi.

    SALDIRIYA KARŞI PUAN SİLME CEZASI

    Maddeye eklenen yeni fıkra şöyle:

    "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."

    TFF'den 'Faruk Koca' hamlesi! Kulüplere yeni ceza sistemi geldi

    ANKARAGÜCÜ 5 MAÇ CEZA ALMIŞTI

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yönelik saldırısından sonra Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti.

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi
    Oynat

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi

    Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TFFAnkaragücü
    Haberler > Spor > TFF'den 'Faruk Koca' hamlesi! Kulüplere yeni ceza sistemi geldi
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