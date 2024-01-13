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    Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı! Başakşehir - Alanyaspor maçında uygulandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Alanyaspor maçında tarihi bir an yaşandı. TFF tarafından devre sokulan yarı otomatik ofsayt sistemi konuk ekibin iptal edilen golünde kullanıldı.

    Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı! Başakşehir - Alanyaspor maçında uygulandı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Başakşehir - Alanyaspor maçında bir ilk yaşandı.

    TFF'nin faaliyete geçirdiği yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez denendi.

    Konuk ekibin attığı gol sonrası ofsayt kararı yeni sistemle verildi.

    BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇINDA YAŞANANLAR

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper Lig
    Haberler > Spor > Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı! Başakşehir - Alanyaspor maçında uygulandı
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