Kadıköy'de Umut Nayir'e büyük destek! 'Umut üzülme Fenerbahçe seninle'

14 Aralık 2023 23:18 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 23:21

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: İHLAS Haber Ajansı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, tribünler bebeğini kaybeden Umut Nayir'e büyük destekte bulundu.

İlk golü atan Ferdi Kadıoğlu, gol sevinci esnasında yedek kulübesinde bulunan Umut Nayir'e koşarak sarıldı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından tribünler takımı alkışlarken, Umut Nayir'i çağırdı. Tüm tribünler milli futbolcuya tezahüratlarla destekte bulundu.

16 HAFTALIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Spartak Trnava maçı öncesi Umut Nayir'in aldığı üzücü haberle kampa girdi. Milli santrforun eşi Enfal Diner, 16 haftalık bebeklerini kaybettiklerini açıkladı.

Diner, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip, gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz" dedi.