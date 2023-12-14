Kadıköy'de Umut Nayir'e büyük destek! 'Umut üzülme Fenerbahçe seninle'
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde futbolcular ve tribünler, son 16 turu sevincini kısa süre önce bebeğini kaybederek acı yaşayan Umut Nayir ile paylaştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, tribünler bebeğini kaybeden Umut Nayir'e büyük destekte bulundu.
İlk golü atan Ferdi Kadıoğlu, gol sevinci esnasında yedek kulübesinde bulunan Umut Nayir'e koşarak sarıldı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından tribünler takımı alkışlarken, Umut Nayir'i çağırdı. Tüm tribünler milli futbolcuya tezahüratlarla destekte bulundu.
16 HAFTALIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Spartak Trnava maçı öncesi Umut Nayir'in aldığı üzücü haberle kampa girdi. Milli santrforun eşi Enfal Diner, 16 haftalık bebeklerini kaybettiklerini açıkladı.
Diner, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip, gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz" dedi.