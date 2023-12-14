Fenerbahçe Spartak Trnava'yı Kadıköy'de 4'ledi, H Grubu'nu lider tamamladı

14 Aralık 2023 22:39 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 22:43

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Turkiyegazetesi.com.tr

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Slovak ekibi Spartak Trnava’yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16’ya yükseldi.

Ayrıntılar geliyor.

İrfan Can Kahveci formunu Trnava maçında da sürdürdü.

KARTAL'DAN 1'İ ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişikliğe gitti. Kartal, UEFA kadrosunda bulunmayan ve Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynayan Samet Akaydın'ın yerine Jayden Oosterwolde'yi görevlendirdi.

62 yaşındaki çalıştırıcı, diğer değişikliklerini ise kale ve orta sahada kullandı. Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkardığı Miguel Crespo'yu yedek soyundururken, yerine İsmail Yüksek'e şans tanıdı. Kalede ise Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat oynadı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT 9 MAÇ SONRA KALEDE

İrfan Can Eğribayat, 9 maç sonra formasına kavuştu. Sarı-lacivertli ekibe katıldığından beri aldığı süreleri olumlu kullanarak taraftarın sevgisini kazanan İrfan Can, Dominik Livakovic'in transferinin ardından 2. kaleci konumuna gerilemişti.

Buna rağmen daha çok Avrupa maçlarında forma şansı bulan 25 yaşındaki kaleci, gruptaki son 2 karşılaşmada görev alamamıştı. Ligde 6, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda son 8 resmi maçta forma giyemeyen İrfan Can, Spartak Trnava müsabakasına ise ilk 11'de başladı.

İrfan Can, son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets ile oynanan müsabakada görev yapmıştı.

SERDAR AZİZ GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 2 maçın ardından ilk 11'e döndü. Son olarak Avrupa'da 30 Kasım'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçında ilk 11'de görevlendirilen İsmail, ligdeki Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise yedek soyunmuştu.

Tecrübeli stoper Serdar Aziz de sakatlığını atlatarak takıma katıldı.

Son olarak 5 Ekim tarihinde yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, daha sonra ise sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı.

33 yaşındaki savunmacı, bu mücadeleyle kadroya dönerken maça yedek kulübesinde başladı.