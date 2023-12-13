Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir’in 16 haftalık bebeği vefat etti

13 Aralık 2023 22:50 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 00:00

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yarın oynayacağı Spartak Trnava maçı öncesi Umut Nayir'in aldığı üzücü haberle kampa girdi. Milli santrforun eşi Enfal Diner, 16 haftalık bebeklerini kaybettiklerini açıkladı.

Diner, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip, gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz" dedi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu Umut Nayir'in bebeğinin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir’in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş, Umut Nayır ve eşine başsağlığı mesajı yayınladı.

"Eski futbolcumuz Umut Nayir ile eşi Enfal Nayir’in 16 haftalık bebeklerini kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Umut-Enfal Nayir çiftine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe geçtiğimiz yaz golcü futbolcu Umut Nayir’i kadrosuna kattı.

Geçen sezon Süper Lig'de Ümraniyespor formasıyla 17 gol atarak en çok gol atan yerli oyuncu olan Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-Lacivertliler bu transfer için Eyüpspor'a bonservis ödemedi.