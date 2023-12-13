Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius'la anlaştı! Litvanyalı yıldız imzaya geliyor

13 Aralık 2023 21:15 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 21:49

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Turkiyegazetesi.com.tr

Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis dönemi resmen sona erdi. THY Euroleague'de son 7 maçın 1'ini kazanan Sarı-Lacivertliler, pazartesi günü de ligde Anadolu Efes'e mağlup olmuştu.

YENİ KOÇ BELLİ OLDU

Litvanya basketbolunun efsanesi ismi Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nin yeni koçu oluyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Saras, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul’a geliyor.

Fenerbahçe’nin teklifi 2.5 senelik. Bizzat süreci Başkan Ali Koç yönetiyor. Jasikevicius'la bizzat görüşen Koç, anlaşma sağladıktan sonra menajeriyle birlikte İstanbul'a davet etti.

MONACO MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Bu sezon Euroleague'de çıktığı son 7 maçın 6'sını kaybeden Fenerbahçe, ligin 12'nci sırasında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler 14. haftada AS Monaco'yu ağırlayacağı maça Jasikevicius yönetiminde çıkmayı hedefliyor.

Son olarak Barcelona'yı çalıştıran 47 yaşındaki Saras bu sezon hiçbir teklifi kabul etmemişti. Maccabi, Panathinaikos ve Barcelona formalarıyla 4 kez Eurolegue şampiyonluğu yaşayan Jasikevicius, 2011'da yarım sezon Fenerbahçe Beko forması da giymişti.