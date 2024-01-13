Fenerbahçe'nin 'generali' Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig'den ciddi talip

13 Ocak 2024 19:11 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 19:19

Fenerbahçe'deki 4. sezonunu geçiren ve Rade Krunic transferinin ardından sürelerinin iyice azalması beklenen Mert Hakan Yandaş takımdan ayrılabilir.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuna talip oldu. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşı ve öğrencisini takımda görmek istiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş için “generalimiz” demişti. Taraftarın ve sosyal medyanın sevdiği isimlerden biri olan 29 yaşındaki futbolcu Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilmişti.

BELÖZOĞLU'NDAN TRANSFER ÇAIKLAMASI

Trenyol Süper Lig’in 20. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikler için başsağlığı dileyerek başladı.

FIFA tarafından Ankaragücü’ne verilen 3 dönem transfer yasağının kalkacağını düşündüklerini belirten Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"Yöneticilerimizle yaptığımız görüşmelerde onlar da bize bunu sözünü verdiler. Camiaya da bunun sözünü verdiler zaten. Biz bunu kalkacağını düşünüyoruz. Ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. Biz birçok şeyi aslında kafamızda hazırlamıştık. Yani bizim oyuncularla da görüşmelerimiz olmuştu. Mevkilerimiz de belliydi ama bizim zaten mevcut 15 yabancı oyuncumuz var. Öncelikle bazı oyuncularla vedalaşmamız gerekiyor. O tarafa açmak için planlarımız ve görüşmelerimiz var. Çünkü bir yanda da bizi burada yarışıyoruz."

"TAHTAYI AÇMAMIZ GEREKİYOR"

"Yani şimdi ben mesela mevcut kadroda bulunan oyuncularla belki 1-2 tanesi ile yollarımı ayırmak zorunda kalacağım. Aynı zamanda da bir hedefim var. Maç kazanmam gerekiyor. Kolay bir süreç değildi benim için ama artık kararlarımızı verdik. Yönetimimize de ilettik. Gerek ben gerek yöneticilerimizi görüşmeleri yapıyorlar. Bu süreç bizim için kolay olmayacak ama öncelikli olarak transfer tahtasını açmamız gerekiyor. Bu yasağı kaldırmamız gerekiyor. Biz bir çalışma yapmıştık. Ben bu formaya layık yani en azından 3 aylık süreçte camianın, taraftarının ne istediğini gözlemleyebiliyorum, inşallah yanılmayız. Doğru oyuncular getireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.