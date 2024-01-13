24Erzincanspor Teknik Direktörü Hakan Akan'dan canlı yayında skandal hakem sözleri

13 Ocak 2024 18:20 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 18:26

TFF 2. Lig'de 20. haftanın açılış gününde 2 maç yapıldı. Beyaz Grup'ta yapılan tek müsabakada Kırklarelispor, deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-0 yendi.

Kırmızı Grup'taki karşılaşmada ise İnegölpor, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.

"HAKEMLER DAYAĞI HAK EDİYOR"

24Erzincanspor Teknik Direktörü Hakan Akan, maçın ardından yerel kanal ON6 TV'ye verdiği maç sonu röportajında skandal sözler sarf etti.

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısını hatırlatan Akan, "Biz çok üzüldük Ankaragücü’nün başkanının yaptığına ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki bunları" dedi.

Muhabirin "Canlı yayındayız hocam" uyarısı üzerine pişman olan Akan kameramana "Kardeş sil bunu" diye seslendi. Görüntüler sosyal medyada yankı buldu.

TFF'DEN CEZA BEKLENİYOR

Hakan Akan'ın suçluyu öven sözleri üzerinde TFF disiplin kurullarının harekete geçmesi bekleniyor.

Erzincan ekibi Kırmızı Grup'ta 19 maçta topladığı 33 puanla 4. sırada yer alıyor.