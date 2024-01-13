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    24Erzincanspor Teknik Direktörü Hakan Akan'dan canlı yayında skandal hakem sözleri

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    24Erzincanspor Teknik Direktörü Hakan Akan, Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısını öven açıklamasıyla gündemde.

    24Erzincanspor Teknik Direktörü Hakan Akan&#039;dan canlı yayında skandal hakem sözleri
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TFF 2. Lig'de 20. haftanın açılış gününde 2 maç yapıldı. Beyaz Grup'ta yapılan tek müsabakada Kırklarelispor, deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-0 yendi.

    Kırmızı Grup'taki karşılaşmada ise İnegölpor, sahasında Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.

    "HAKEMLER DAYAĞI HAK EDİYOR"

    24Erzincanspor Teknik Direktörü Hakan Akan, maçın ardından yerel kanal ON6 TV'ye verdiği maç sonu röportajında skandal sözler sarf etti.

    Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısını hatırlatan Akan, "Biz çok üzüldük Ankaragücü’nün başkanının yaptığına ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki bunları" dedi. 

    Muhabirin "Canlı yayındayız hocam" uyarısı üzerine pişman olan Akan kameramana "Kardeş sil bunu" diye seslendi. Görüntüler sosyal medyada yankı buldu.

    TFF'DEN CEZA BEKLENİYOR

    Hakan Akan'ın suçluyu öven sözleri üzerinde TFF disiplin kurullarının harekete geçmesi bekleniyor.

    Erzincan ekibi Kırmızı Grup'ta 19 maçta topladığı 33 puanla 4. sırada yer alıyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Halil Umut Meler24 Erzincanspor
    Haberler > Spor > 24Erzincanspor Teknik Direktörü Hakan Akan'dan canlı yayında skandal hakem sözleri
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