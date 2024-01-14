Rade Krunic'in eşi İvana, 'En son çocuğumuzu kucağına aldığında bu kadar sevinmişti' dedi

14 Ocak 2024 08:43 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 09:06

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Milan’ı sonunda ikna ederek Fenerbahçe’ye imza atan Rade Krunic, sarı lacivertli formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanırken, transferin perde arkasını eşi İvana Krunic anlattı. Fenerbahçe’yi seçmelerinde Dzeko ailesinin katkılarının büyük olduğunu söyleyen İvana Krunic, “Azra Dzeko bizimle en başından beri ilgilendi. Hatta adaptasyon sürecinde bizi kendi evlerinde ağırlamayı bile teklif etti. Zaten Rade, Dzeko ismine büyük saygı duyuyordu. Bunun nedenini artık çok daha iyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.

FENER'İ İZLİYORDU

Fenerbahçe’ye anlık bir kararla gelmediklerini dile getiren İvana Krunic, “Rade bir yıldır takımı takip ediyordu. Bütün maçları izliyordu. Eğer kendi maçına, idmanına denk gelirse özetlere bakıyordu. Onu çocuğumuzu kucağına aldığımız günden sonra ilk defa bu kadar mutlu gördüm” açıklamasını yaptı. Öte yandan İtalyan basını da Fenerbahçe’nin Krunic operasyonundan övgüyle bahsederken, ünlü Milan muhabiri Oliver Fisher, “Milan, bu transfere acınası bir perde çekmek zorunda kaldı” yorumunu yaptı.

KRUNİC: F.BAHÇE BENİ ÇOK İSTEDİ

Rade Krunic satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmeye imza attı. Boşnak oyuncu yeni formasıyla poz verirken, “Sonunda buradayım. F.Bahçe beni çok istedi ve bu da beni çok memnun etti. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Her kulvarda şampiyonluk istiyoruz” dedi.

GÖREVE HAZIRIM

Gaziantep’e tedavileri süren Becao, Zajc ve Crespo ile Afrika Kupası’ndaki Osayi ile Djiku’dan mahrum giden Fenerbahçe’de yeni transfer Bonucci kadroda yer aldı. Fiziksel olarak eksiği olmayan İtalyan stoper göreve hazır olduğunu söyledi. Buna rağmen Bonucci’nin maça kulübede başlaması bekleniyor.