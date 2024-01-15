Panathinaikos Atina derbisinde liderliği kaybetti! Fatih Terim, Ivan Bebek'e tepki gösterdi

15 Ocak 2024 09:10 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 09:13

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, konuk olduğu AEK ile 2-2 berabere kaldı.

OPAP Arena'da oynanan Atina derrbisinde sporseverler heyecana doydu.

Maça golle başlayan AEK, 24'te Levi Garcia ile 1-0 öne geçti.

LİDERLİK SON DAKİKADA KAÇTI

Tin Jedvaj'ın golüyle eşitliği sağlayan Panathinaikos, Arao'nun 66'daki golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı.

Son dakikalara üstün giren konuk ekip, Levi Garcia, 90+6'ncı dakikada penaltıdan attığı gole engel olamadı.

Liderliği son dakikada kaçırdan Panathinaikos, zirveye yerleşen PAOK'un ardından 41 puanla ikinci sırada yer aldı.

FATİH TERİM'DEN IVAN BEBEK'E TEPKİ

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, derbinin VAR hakemi Ivan Bebek'i eleştirdi.

Penaltı kararlarını yorumlayan Terim, "Verbic'e yapılanı kast ediyorsanız penaltı. Ivan Bebek'e sormak lazım, VAR'dasın ve orta hakemi çağırmıyorsun. Diğerine gelince penaltı. Ancak bunun üzerinde durmayacağım fazla. Oyuncularımın bir sebebe, bir bahaneye sığınmamasını istiyorum. 2-1'den sonra bu oyunu kazanıp dönmemiz gerekirdi. Oradan sonra penaltıymış değilmiş konuşuruz ama Panathinaikos bugün kazanmayı hak etmiştir. Maalesef berabere kaldık. Bunun için çok üzgünüm. Tamam, Verbic'e yapılan yüzde 100 penaltı ama hatayı kendimizde aramalıyız."ifadelerini kullandı.