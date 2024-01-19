Bir zamanlar takımın en iyisiydi! Galatasaray yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Christian Luyindama'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Demokratik Kongolu stopere Süper Lig ve TFF 1. Lig'den takımların ilgi gösterdiği konuşuluyor.
Galatasaray, sezonun ilk yarısında lisansını çıkarmadığı Christian Luyindama'nın sözleşmesini feshetti.
Sarı-kırmızılı kulüp ile oyuncu arasında gerçekleştirilen karşılıklı sözleşme feshi, Türkiye Futbol Federasyonunun bilgi sistemine işlendi.
2018-2019 sezonunun ara döneminde Galatasaray'a transfer olan Christian Luyindama, 2021-2022 sezonunun ocak ayında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawoun'a kiralık olarak gönderildi.
GALATASARAY'DA LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
2022-2023 sezonunda Antalyaspor'a kiralanan Demokratik Kongolu futbolcu, sezon öncesinde tekrar Galatasaray'a döndü.
Sarı-kırmızılı formayı 58'i Süper Lig olmak üzere toplamda 79 maçta giyen Luyindama, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 2 de asist yaptı.
Luyindama, 2018-2019 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lİg zaferi yaşamıştı.
Savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli stoper, yaşadığı sakatlıklar sonrası hızla gözden düştü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi