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    Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı | Süper Lig 21. hafta programı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Haftanın en kritik mücadelesi olarak gösterilen Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı | Süper Lig 21. hafta programı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

    Yarın

    13.30 Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

    16.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk

    16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

    19.00 Adana Demirspor-Ankaragücü: Arda Kardeşler

    19.00 SPendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

    21 Ocak Pazar

    13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

    16.00 Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük

    16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

    19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

    22 Ocak Pazartesi

    20.00  Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayTrabzonspor
    Haberler > Spor > Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı | Süper Lig 21. hafta programı
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