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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı | Süper Lig 21. hafta programı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Haftanın en kritik mücadelesi olarak gösterilen Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
13.30 Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor-Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 SPendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
16.00 Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi