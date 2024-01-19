Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı | Süper Lig 21. hafta programı

19 Ocak 2024 11:03 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 11:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 SPendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16.00 Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın