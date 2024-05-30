Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! 4 futbolcuya cazip teklif
Spor Haberleri / Milliyet
Şampiyon Galatasaray'da sezonunun iyi performans gösteren oyuncularına transfer teklifleri yağıyor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun dışında 4 futbolcunun daha Avrupa ve Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacına girdi. İşte o isimler...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 102 puan toplayarak şampiyon oldu. Rekor puanla gelen şampiyonluk sonrası, sarı-kırmızılı oyuncular dünya kulüplerinin radarına girdi. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun, İspanya'nın Real Sociedad takımıyla prensipte anlaştığı öğrenilirken, kadrodaki 4 oyuncuya daha önemli teklifler geldi.
GALATASARAYLI YILDIZLARA TEKLİF YAĞIYOR
Milliyet'in haberine göre o isimler şöyle sıralandı:
Barış Alper Yılmaz: Oyuncu için Aston Villa, West Ham United ve Napoli'nin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı belirtildi.
Abdülkerim Bardakcı: Oyuncuya Suudi Arabistan ve Rusya'dan cazip tekliflerin olduğu vurgulandı.
Davinson Sanchez: Başarılı stoper için Napoli'nin teklif hazırladığı kaydedildi.
Kaan Ayhan: Milli savunmacı için Fiorentina'nın devreye girdiği ifade edildi.
Kaynak: Milliyet