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Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! 4 futbolcuya cazip teklif

Düzenleyen: / Kaynak: Milliyet
- Güncelleme:
Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! 4 futbolcuya cazip teklif
Galatasaray, Transfer, Futbol, Haber

Spor Haberleri  / Milliyet

Şampiyon Galatasaray'da sezonunun iyi performans gösteren oyuncularına transfer teklifleri yağıyor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun dışında 4 futbolcunun daha Avrupa ve Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacına girdi. İşte o isimler...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 102 puan toplayarak şampiyon oldu. Rekor puanla gelen şampiyonluk sonrası, sarı-kırmızılı oyuncular dünya kulüplerinin radarına girdi. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun, İspanya'nın Real Sociedad takımıyla prensipte anlaştığı öğrenilirken, kadrodaki 4 oyuncuya daha önemli teklifler geldi.

GALATASARAYLI YILDIZLARA TEKLİF YAĞIYOR

Milliyet'in haberine göre o isimler şöyle sıralandı:

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! 4 futbolcu için cazip teklif - 1. Resim

Barış Alper Yılmaz: Oyuncu için Aston Villa, West Ham United ve Napoli'nin önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! 4 futbolcu için cazip teklif - 2. Resim

Abdülkerim Bardakcı: Oyuncuya Suudi Arabistan ve Rusya'dan cazip tekliflerin olduğu vurgulandı.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! 4 futbolcu için cazip teklif - 3. Resim

Davinson Sanchez: Başarılı stoper için Napoli'nin teklif hazırladığı kaydedildi.

Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! 4 futbolcu için cazip teklif - 4. Resim

Kaan Ayhan: Milli savunmacı için Fiorentina'nın devreye girdiği ifade edildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Milliyet
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