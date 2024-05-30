Galatasaraylı yıldızlara teklif yağıyor! 4 futbolcuya cazip teklif

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Milliyet 30 Mayıs 2024 09:14 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 09:30 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Milliyet

Şampiyon Galatasaray'da sezonunun iyi performans gösteren oyuncularına transfer teklifleri yağıyor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun dışında 4 futbolcunun daha Avrupa ve Suudi Arabistan ekiplerinin kıskacına girdi. İşte o isimler...