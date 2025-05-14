Gaziantep’te kupa şöleni! Trabzonspor ile Galatasaray derbisinde dev prim: 10 milyon dolar

Ligde umduğunu bulamayan Trabzonspor için kupa şampiyonluğu Avrupa bileti anlamına geliyor. 25. lig şampiyonluğu için gün sayan Galatasaray ise sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile G.Saray arasında bu akşam Gaziantep Stadı’nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

SON ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Trabzonspor, daha önce 16 defa final oynadığı Türkiye Kupası’nda 9 kere şampiyon oldu. Türkiye Kupası tarihinde rekorlar G.Saray’ın elinde bulunuyor. Sarı kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 defa final oynarken, 18 kere kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupada geçen sezon İstanbul’da oynanan finalde Beşiktaş, Trabzonspor’u 3-2 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

DÜDÜK CİHAN AYDIN'DA

Türkiye Kupası şampiyonluğu Trabzonspor için Avrupa bileti anlamına geliyor. Ligde sekizinci sırada yer alan bordo mavililer, kupada mutlu sona ulaşırsa önümüzdeki sezon Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil edecek. Aksi durumda Avrupa için ligi beşinci sırada bitirmeye çalışacak. 25. lig şampiyonluğu için artık gün sayan G.Saray ise sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Sarı kırmızılılar son beş sezonda kupayı kazanmayı başaramadı. Trabzonspor ile G.Saray arasında G.Antep Stadı’nda 20.45’te başlayacak kupa finalini Cihan Aydın yönetecek.

OKAN BURUK HEDEFİMİZ BEŞ GÜNDE İKİ ZAFER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor’la zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, “Hak edenin kazandığı, futbolun konuşulduğu bir karşılaşma olsun. Bu hafta iki kupayı birden alma fırsatımız var. O yüzden gereken mücadeleyi göstereceğiz” derken, “Fatih Tekke’nin takımları hep iyi oynar. Lig maçı da aslında başa baş geçti. Rakibimiz çok istekli ve onlar da bu kupayı istiyor” sözlerini kullandı.

PLANLARIMIZ HAZIR

“Yeterince dinlendik, psikolojik olarak iyi durumdayız” diyen Okan Hoca, “Kendi oyun anlayışımız var ama rakibin durumuna göre de planlar yaptık. Trabzonspor özellikle hücum anlamda iyi bir takım. Biz de aynı şekildeyiz, iyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz. Gaziantep’te daha önce bir yıl çalışmıştım. O yüzden burada oynamak benim için önemli. Çok güzel bir statta oynayacağız” ifadelerini kullandı.

BİR AYDIR BU MAÇI HAYAL EDİYORUM

Trabzonspor’un çalıştırıcısı Fatih Tekke kupayı çok istediklerini belirtirken, “Belki son 50 yılın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bir aydır bu finali hayal ediyorduk, kupayı aldığımızda benden mutlusu olmayacak” derken, “Galatasaray’ın yetenekli oyuncuları var ama bizim de var. Kaptan, Nwakaeme ve Savic özellikle oynamak istiyor. Özellikle Savic, onunla başlayacağız” sözlerini kullandı.

BU BİR ÖZÜR MAÇI

“Taraftarı çok üzdük. Futbolcularımız finale bir özür maçı olarak bakıyor. Ayrıca Trabzonspor’un Avrupa’ya gidiyor olması lazım” vurgusu yapan hoca, “Cümleleri kurmak kolay ama karşımızda G.Saray gerçeği var. Fakat yarın (bugün) bu kupayı isteyen bir takım görecekler. Tarihe geçmek gibi niyetim, asla öyle bir hadsizliğim yok! Çok çalışmak ve kendim kalmak gibi bir niyetim var” şeklinde konuştu.

İKİ KUPAYA DEV PRİM: 10 MİLYON $!

Galatasaray yönetimi çifte kupa zaferinin primini 10 milyon dolar olarak belirledi. Daha önce 7 milyon dolar olarak açıklanan şampiyonluk primine zam yapıldı. Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası’nı da prim paketinin içine ekleyip çifte şampiyonluk için 10 milyon dolar başarı primi açıkladı. Trabzonspor ile Galatasaray bu sezon üçüncü defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan lig randevularında Galatasaray, Trabzonspor’u iki maçta da yenmişti. Ligin ilk yarısındaki maçı 4-3 kazanan sarı kırmızılılar, Trabzon deplasmanından da 2-0’lık galibiyetle döndü.

ELDİVENLERİNİ UĞURCAN'A BIRAKIR MISIN?

Basın toplantısında tatsız bir an yaşandı. Bir basın mensubunun, “Muslera eldivenleri Uğurcan Çakır’a bırakmak ister misin?” sorusuna sinirlenen Fatih Tekke, “Ben açıklayayım; Muslera’nın eldivenlerini bırakmasına gerek yok. Uğurcan’ın çok değerli, efsane olduğu eldivenleri var zaten. Biz onu öyle hatırlayacağız. Böyle bir soruyu ben kabul etmiyorum açıkçası” karşılığında bulundu. Muslera da, “Uğurcan Çakır ile aramız çok iyi. Kendisini kanıtlamış bir kaleci. Onunla ilgili bir şey söylemek bana düşmez. Onun kendi kararlarını alması gerekiyor” dedi.

FİNALDE OYNAYACAKLAR

∂ Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sakat oyunculardan güzel haberler geldi. Bordo mavililerin üç önemli oyuncusu Uğurcan Çakır, Stefan Savic ve Denis Dragus tedaviye olumlu yanıt verdi. Üç oyuncu da Galatasaray kafilesine dâhil edilecek. Trabzonspor’da Folcarelli ve Enis Destan’ın sakatlıkları bulunuyor.

KALE GÜNAY'A EMANET

∂ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında kaleyi Günay Güvenç’e emanet edecek. Tecrübeli teknik adam, bu sezon Türkiye Kupası’ndaki beş maçta da eldivenleri Günay’a verdi. Okan Buruk, final maçında da 33 yaşındaki file bekçisini görevlendirecek.

TRABZON-G.SARAY FİNALİ

29 yıl sonra bir ilk

∂ Trabzonspor ile Galatasaray Türkiye Kupası’nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası’nda 17. defa finale yükselen bordo mavililer, Galatasaray ile daha önce üç kere final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor bir, Galatasaray ise iki kere mutlu sona ulaştı. İki takım arasında 1994-95 sezonunda oynanan son final maçını Trabzonspor kazanmıştı.