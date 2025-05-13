Galatasaray tam kadro sahada! Trabzonspor-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2025 23:59 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 23:59 - Güncelleme:

Trabzonspor-Galatasaray kupa maçı için geri sayım başlamışken iki dev takımın muhtemel 11’leri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçında Trabzonspor ve Galatasaray şampiyonluk için ter dökecek. Bu sezon iki lig maçında galibiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maça tam kadro çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçında Galatasaray Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı’nda gerçekleşecek olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray-Trabzonspor ile deplasmana çıkacak. Milyonların beklediği karşılaşma 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak. TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? Galatasaray-Trabzonspor maçı Atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Heyecanı doruklara çıkaran karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. GALATASARAY-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER Trabzonspor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri şu şekildedir: Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Banza. Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen. GALATASARAY TAM KADRO SAHADA Ziraat Türkiye Kupası final maçına Galatasaray tam kadro çıkacak. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekibin muhtemel kadrosunda Sara, Osimhen, Barış Alper Yılmaz gibi genç yıldızların yer alması bekleniyor. TRABZONSPOR KADROSUNDA EKSİK VAR MI? Galatasaray-Trabzonspor kupa maçında Trabzonspor’un kadrosu gündeme geldi. Trabzonspor’un kadrosunda ise Uğurcan, Visca, Banza ve Lundstram gibi kilit oyuncular dikkat çekiyor. İlgili Haber Sevilla - Las Palmas maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Büyük karşılaşmaya saatler kaldı Sunderland - Coventry maçı hangi kanalda yayınlanacak? Championship play off yarı final Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 36. hafta maç programı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi