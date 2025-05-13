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Galatasaray tam kadro sahada! Trabzonspor-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray tam kadro sahada! Trabzonspor-Galatasaray maçında muhtemel 11&#039;ler belli oldu
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Trabzonspor-Galatasaray kupa maçı için geri sayım başlamışken iki dev takımın muhtemel 11’leri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçında Trabzonspor ve Galatasaray şampiyonluk için ter dökecek. Bu sezon iki lig maçında galibiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maça tam kadro çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçında Galatasaray Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı’nda gerçekleşecek olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray-Trabzonspor ile deplasmana çıkacak. Milyonların beklediği karşılaşma 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak.

Galatasaray tam kadro sahada! Trabzonspor-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler belli oldu - 1. Resim

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Trabzonspor maçı Atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Heyecanı doruklara çıkaran karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Galatasaray tam kadro sahada! Trabzonspor-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler belli oldu - 2. Resim

GALATASARAY-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri şu şekildedir:

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Banza.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Galatasaray tam kadro sahada! Trabzonspor-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler belli oldu - 3. Resim

GALATASARAY TAM KADRO SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası final maçına Galatasaray tam kadro çıkacak. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekibin muhtemel kadrosunda Sara, Osimhen, Barış Alper Yılmaz gibi genç yıldızların yer alması bekleniyor.

Galatasaray tam kadro sahada! Trabzonspor-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler belli oldu - 4. Resim

TRABZONSPOR KADROSUNDA EKSİK VAR MI?

Galatasaray-Trabzonspor kupa maçında Trabzonspor’un kadrosu gündeme geldi.  Trabzonspor’un kadrosunda ise Uğurcan, Visca, Banza ve Lundstram gibi kilit oyuncular dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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