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Sevilla - Las Palmas maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Büyük karşılaşmaya saatler kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sevilla - Las Palmas maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Büyük karşılaşmaya saatler kaldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da sezonun son virajına girilirken nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Kümede kalma mücadelesi veren iki ekip, Sevilla ile Las Palmas, 36. haftada kader niteliği taşıyan bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Sevilla - Las Palmas maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor.

SEVILLA-LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

La Liga’da düşme hattında büyük bir hareketlilik yaşanırken, 13 Mayıs Salı akşamı oynanacak Sevilla-Las Palmas karşılaşması, sezonun en kritik maçlarından biri olacak.

Endülüs ekibi Sevilla, taraftarı önünde Estadio Ramon Sanchez Pizjuan’da sahaya çıkacak. Mücadelenin başlama düdüğü ise Türkiye saati ile 22.30’da çalacak.

Sevilla - Las Palmas maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Büyük karşılaşmaya saatler kaldı - 1. Resim

SEVILLA-LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşılaşmayı ekran başında takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de netleşti. Sevilla-Las Palmas maçı, Tuttur TV, S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

Sevilla - Las Palmas maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Büyük karşılaşmaya saatler kaldı - 2. Resim

SEVILLA’DA GALİBİYET ZORUNLULUĞU!

Sezon genelinde istikrarsız bir grafik çizen Sevilla, son sekiz karşılaşmada üç puanla tanışamadı. Son maçta Celta Vigo’ya karşı aldığı 3-2’lik mağlubiyet, takım üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Ligde 38 puanda bulunan kırmızı-beyazlı ekip düşme hattının yalnızca dört puan üstünde.

Sevilla - Las Palmas maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Büyük karşılaşmaya saatler kaldı - 3. Resim

Kalan fikstürde Real Madrid ve Villarreal gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak olan Sevilla için Las Palmas karşısında alınacak galibiyet son derece önemli olacak.

Las Palmas ise sezonun en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Arka arkaya üç mağlubiyet alan takım, 32 puanla La Liga’da 19. sırada bulunuyor. 17. sırada yer alan Alaves’in sadece üç puan gerisinde olan Las Palmas, bu akşamki maçı kazanarak kümede kalma umutlarını taze tutmak istiyor.

Sevilla - Las Palmas maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Büyük karşılaşmaya saatler kaldı - 4. Resim

MUHTEMEL 11’LER AÇIKLANDI: SAHAYA KİMLER ÇIKACAK?

Sevilla: Nyland; Carmona, Bade, Gudelj, Salas; Suso, Agoume, Saul, Pedrosa; Lukebakio, Romero

Las Palmas: Horkas; Rozada, Suarez, Herzog, Marmol; J. Munoz, Essugo, Bajcetic, Moleiro; McBurnie, Sandro

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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