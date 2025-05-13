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Bugün maç var mı? 13 Mayıs 2025 maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün maç var mı? 13 Mayıs 2025 maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler bugün birbirinden heyecanlı maçlar izleyecek. Dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak edip araştırıyor.

Futbol severler tarafından heyecan dolu bir gün yaşanacak. Süper Lig başta olmak üzere La Liga gibi daha birçok önemli liglerde karşılaşmalar gerçekeleşecektir. 

Şampiyonluk yarışındaki bu önemli karşılaşmalar ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar bugün sahada ter dökecek. 

13 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig başta olmak üzere yabancı liglerde hangi maçların olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. 13 Mayıs Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını araştırılıyor.

Bugün Süper Lig'de Kayserispor- Antalyaspor karşılaşması olacaktır.

Bugün maç var mı? 13 Mayıs 2025 maç programı belli oldu - 1. Resim

TÜRKİYE - TRENDYOL SÜPER LİG

Kayserispor - Antalyaspor

LALİGA

20:00 Valladolid - Girona

21:00 Real Sociedad - Celta Vigo

22:30 Sevilla - Las Palmas

22:00 Sunderland - Coventry (TV 8,5)

İTALYA SERİE A

Venezia - Florentina

Atalanta - Roma 

SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

A Hilal - Al Orouba

Al Akhdoud - Al Nasr

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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