Arda Kardeşler kimdir, hangi maçları yönetti? Kayserispor - Antalyaspor maçının hakemi oldu!

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında gözler Kayseri’ye çevrildi. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak Bellona Kayserispor - Onvo Antalyaspor mücadelesi sadece puan durumu açısından değil, atanan hakem kadrosu bakımından da dikkatleri üzerine çekti. Kritik karşılaşmanın orta hakemi olarak deneyimli isim Arda Kardeşler görev yapacak.

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler 3 Ocak 1988 tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Sporla iç içe bir ailede büyüyen Kardeşler, eski milli kaleci Eser Kardeşler’in oğludur. Aynı zamanda Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’un kalecisi olan Erce Kardeşler’in de ağabeyidir.

Eğitim hayatında mühendislik yolunu seçmiş olan Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Sahalardaki serüvenine 2009 yılında hakemlik kariyeriyle adım atan Kardeşler, ilk profesyonel maçına 2013 yılında çıkmıştır. Gösterdiği başarılı yönetimlerin ardından 2015-2016 sezonuyla birlikte Süper Lig’de düzenli olarak görev almaya başlamıştır.

ARDA KARDEŞLERİN YÖNETTİĞİ KAYSERİSPOR VE ANTALYASPOR MAÇLARI

Kayserispor ve Antalyaspor’un karşılaşmalarında daha önce birçok kez düdük çalan Arda Kardeşler, bu iki ekip için önemli maçlara tanıklık etmiştir.

Kayserispor’un olduğu 15 karşılaşmayı yöneten deneyimli hakem takımın 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldığı maçlara imza atmıştır.

Antalyaspor'un ise 12 kez maçlarını yönetmiş olan Kardeşler, Akdeniz temsilcisinin 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldığı mücadelelerde yer almıştır.

ARDA KARDEŞLER HAKEM İSTATİSTİKLERİ

Kariyeri boyunca çeşitli liglerde yüzlerce maça çıkan Arda Kardeşler, şimdiye dek toplamda 250 profesyonel karşılaşmada görev yapmıştır.

Süper Lig’de yönettiği 141 maçta 83 ev sahibi galibiyeti, 23 beraberlik ve 35 deplasman zaferi yaşanmıştır.

1. Lig’de 32, 2. Lig’de 26, 3. Lig’de ise 11 karşılaşma yöneten Kardeşler, ayrıca Türkiye Kupası’nda da 27 kez sahada düdük çalmıştır.

Arda Kardeşler maç başına ortalama 4,2 kart istatistiğiyle dikkat çekiyor.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri olan Kayserispor - Antalyaspor karşılaşması bu akşam ekranlara gelecek.

Heyecanla beklenen Kayserispor Antalyaspor maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın kapanış mücadelesi 12 Mayıs Pazartesi günü Kayseri'de oynanacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.