Venezia - Fiorentina maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Serie A canlı yayın bilgileri

İtalya Serie A'nın 36. haftasında hayati öneme sahip bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Ligde kalma mücadelesi veren Venezia, Avrupa kupaları hedefini sürdüren Fiorentina’yı kendi sahasında ağırlayacak. Heyecanın dorukta olacağı karşılaşma, hem alt sıraları hem de Avrupa potasını yakından ilgilendiriyor. Venezia - Fiorentina maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor.

VENEZIA - FIORENTINA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’da sezonun sonuna yaklaşılırken heyecanın dozu giderek artıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Venezia ile Avrupa kupalarına katılma hedefindeki Fiorentina, 36. hafta maçında kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma futbolseverler tarafından büyük ilgiyle beklenirken, yayın bilgileri de merak konusu oldu.

Venezia - Fiorentina maçıS Sport 2 ve S Sport Plus platformlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen izleyicilerin yayıncı kuruluşa abone olmaları gerekiyor.

İlgili Haber Al Akhdoud Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın şifresiz izleme seçeneği ve muhtemel ilk 11'leri netleşti

VENEZIA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Venezia ile Fiorentina arasındaki kritik mücadele 12 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek. Ligin son düzlüğünde hem alt sıralardaki yerini korumak isteyen hem de üst basamaklara tırmanma arzusunda olan iki takım, Stadio Pier Luigi Penzo’da karşı karşıya gelecek.

Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 19.30 olarak açıklandı. Ev sahibi Venezia açısından büyük öneme sahip olan karşılaşmada, sahadan çıkacak sonuç ligdeki dengeleri doğrudan etkileyebilir. Fiorentina ise Konferans Ligi'nden elenmenin ardından lige odaklanarak moral arayışında olacak.

VENEZIA - FIORENTINA MUHTEMEL 11'LER

Venezia: Radu; Schingtienne, Idzes, Cande; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah; Gytkjaer

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Richardson, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean