Atalanta-Roma maçı nerede izlenir, şifresiz mi, saat kaçta? Serie A maratonu sürüyor

İtalya Serie A’da nefesler tutuldu, gözler haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Atalanta-Roma mücadelesine çevrildi. Şampiyonlar Ligi bileti için kıyasıya bir yarış veren iki güçlü ekip, Bergamo’da kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Ev sahibi Atalanta geçtiğimiz hafta Monza karşısında aldığı 4-0’lık galibiyetle moral buldu. Son 9 iç saha karşılaşmasında sadece 8 puan toplayabilen Bergamo ekibi, alt sıralardaki rakiplere karşı yaşadığı puan kayıplarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Roma ise Claudio Ranieri’nin göreve gelmesinin ardından müthiş bir ivme yakalayarak son 16 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 43 puan toplayan Roma, ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım konumuna geldi.

ATALANTA - ROMA MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 36. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadele yaşanacak. Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir virajı dönecek olan Atalanta ve Roma 12 Mayıs Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın canlı yayını S Sport 2 ile S Sport Plus platformlarından izlenebilecek.

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ATALANTA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A’da sezonun sona yaklaşmasıyla birlikte her puanın altın değerine ulaştığı bir haftada, Atalanta ile Roma arasındaki karşılaşma büyük önem taşıyor. 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 21.45’te başlayacak. Bergamo temsilcisi Atalanta, sahasında ligde son haftaların en formda ekiplerinden biri olan Roma’yı ağırlayacak.

ATALANTA - ROMA MUHTEMEL 11

Atalanta:

M. Carnesecchi, B. Djimsiti, M. de Roon, O. Kossounou, R. Bellanova, Éderson, M. Pašalić, D. Zappacosta, C. De Ketelaere, A. Lookman, M. Retegui

Roma:

M. Svilar, Z. Çelik, G. Mancini, E. Ndicka, M. Soulé, M. Koné, B. Cristante, Angeliño, N. Pisilli, E. Shomurodov, A. Dovbyk