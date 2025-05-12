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Bugün maç var mı? Şampiyonluk yolunda nefesler tutuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün maç var mı? Şampiyonluk yolunda nefesler tutuldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12 Mayıs pazartesi günü yani bugün maç programı belli oldu. Başta Süper Lig olmak üzere Serie A ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden önemli karşılaşmalara sahne olacak.

12 Mayıs 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Şampiyonun belli olmasına kısa bir süre kala bu maçlar oldukça kritiktir.

Futbolu yakından takip edenler "Bugün hangi maçlar var? Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına arama motorlarında sorgulatmaya başladı. İşte 10 Mayıs 2025 Cumartesi bugünkü maçların listesi...

Bugün maç var mı? Şampiyonluk yolunda nefesler tutuldu - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI?

12 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma olacaktır. Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor, kazanmak için sahada ter dökecektir. Bellona Kayserispor, 32 maçta toplam 41 puan toplarken ligde 13. sırada yer alıyor. 

Bellona Kayserispor, 10 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 11 beraberlik yakaladı. Rakibi Onvo Antalyaspor ise 11. sırada bulunuyor. Onvo Antalyaspor da 32 maçta 43 puan topladı. Bu takım, 12 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Karşılaşma, beIN Sports kanalından yayınlanacak.

Bugün maç var mı? Şampiyonluk yolunda nefesler tutuldu - 2. Resim

12 MAYIS 2025 MAÇ PROGRAMI

Süper Lig

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (beIN Sports 1)

Serie A

19.30 Venezia-Fiorentina

21.45 Atalanta-Roma

Suudi Arabistan Pro Lig

19.05 Al Hilal-Al Orubah

21.00 Al Akhdoud-Al Nassr

 

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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