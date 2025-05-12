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Kayserispor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı Arda Kardeşler yönetecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kayserispor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı Arda Kardeşler yönetecek!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sezonun son haftalarına yaklaşılırken, 35. haftanın dikkat çeken kapanış mücadelesi Kayseri'de oynanacak. Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor’u karşı karşıya getirecek kritik karşılaşma öncesinde iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Futbolseverler ise Kayserispor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak merak ediyor.

Antalyaspor cephesinde zorlu mücadele öncesinde bazı eksikler söz konusu. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun, Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek. Ramzi Safuri’nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Kayserispor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı Arda Kardeşler yönetecek! - 1. Resim

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmalardan biri Kayseri’de oynanacak. Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor’un kozlarını paylaşacağı mücadele, 12 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma bu akşam beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı Arda Kardeşler yönetecek! - 2. Resim

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’de bu hafta gözler Kayseri’de olacak. 35. haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor, kendi sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.

Kayserispor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı Arda Kardeşler yönetecek! - 3. Resim

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Müsabakanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Kritik karşılaşmada orta hakem olarak Arda Kardeşler görev yapacak.

Yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Suat Güz üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi sahada yer alacak.

Bu akşamki karşılaşma Arda Kardeşler’in kariyerinde Kayserispor ile Antalyaspor arasında yöneteceği ilk maç olacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Kardeşler, sezon içerisinde Kayserispor’un Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada da düdük çalmıştı. Arda Kardeşler bu sezon Antalyaspor’un ise ilk kez bir maçında görev alacak.

Kayserispor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı Arda Kardeşler yönetecek! - 4. Resim

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR (Muhtemel 11): Bilal Bayazit – J. Attamah, M. Hosseini, L. Carole, J. Jeanvier – A. Karimi, Miguel Cardoso, Kartal Yavuz – Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Talha Sarıaslan

ANTALYASPOR (Muhtemel 11): Abdullah Yiğiter – Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun – Erdal Rakip, Kaluzinski, Ramzi Safuri – Larsson, S. van de Streek, Samudio

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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