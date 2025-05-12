Al Hilal - Al Orubah maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz kanalda yayınlanacak maçın muhtemel ilk 11'leri açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2025 11:18 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 11:23 - Güncelleme:

Al-Hilal ve Al Orubah, pazartesi günü Kingdom Arena'da oynanacak 31. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Suudi Pro Ligi puan tablosunun iki ucundaki iki takımın karşılaşması şifresiz kanalda yayınlanırken muhtemel ilk 11'ler belli oldu.

Suudi Arabistan Pro ligi şampiyonluk adaylarından Al-Hilal, ligde 16. sırada yer alan Al Orubah takımını konuk ediyor. Liderle altı puan farkını korumak isteyen Al-Hilal, Riyad'da oynanacak karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı umuyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve maçın muhtemel ilk 11'i netleşti. AL HİLAL - AL ORUBAH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Suudi Arabistan Pro Ligi 31. haftasında Al Hilal - Al Orubah maçı, 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. TSİ 19.05'te başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. TAKIMLARDA SON DURUMLAR Yasir Al-Shahrani'nin Al Raed maçından erken ayrılması ev sahibi takımın sağ bek sıkıntısı çekmesine neden olurken, Suudi defans oyuncusu Joao Cancelo'nun kenara gelmesiyle Hamad Al Yami'nin başlama ihtimali doğdu. Ev sahibi takımın en golcü oyuncusu Marcos Leonardo kişisel sebeplerden dolayı takımda yer almıyor ve 17 gollü forvet bu akşamki maçta yer almayabilir. Mohannad Abu Taha, bir hafta önce Al Riyadh karşısında sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından değerlendirilecek, ancak bu geri çekilme tedbir amaçlı olabilir. Ancak, Ekim 2024'ten bu yana oynamayan Jean Michael Seri uzun süreli sakatlığı nedeniyle yok. Omar Al Somah, Mayıs ayının başında Al Riyad karşısında alınan 4-2'lik galibiyette Al Orubah'ın hat-trick kahramanıydı ve 10 gollü forvet küme düşme tehlikesi yaşayan tarafa daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor. MUHTEMEL İLK 11'LER Al-Hilal: Bono; Al Yami, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Mitrovic, Al-Dawsari Al Orubah: Coucke; Al-Maghati, Kandouss, Zouma, Al-Zubaidi; Al-Qarni, Muhar; Gudmundsson, Tello, Taha; Al-Somah İlgili Haber Barcelona Real Madrid maçı kaç kaç bitti? El Clasico'da nefes kesen 7 gollü maç, Arda Güler'e tepkiler! Bugün maç var mı? Şampiyonluk yolunda nefesler tutuldu Kayserispor Antalyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Maçı Arda Kardeşler yönetecek!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Barış Tunçel