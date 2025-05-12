Al Akhdoud Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın şifresiz izleme seçeneği ve muhtemel ilk 11'leri netleşti

Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr takımı, ligin 17. sırasında olan Al Akhdoud takımına konuk olacak. İlk üçe girmek isteyen Al Nassr, deplasmanda 3 puan arayacak. Al Akhdoud Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri, maç kadrosu futbolseverlerin gündeminde.

Suudi Arabistan Pro Ligi 31. hafta ile heyecan devam ediyor. Günün karşılaşmasında Ronaldolu Al Nassr, Al Akhdoud ile Necran'da karşılaşacak.

Al Akhdoud, ligde 28 puanla 17. sırada yer alıyor. Al Nassr ise 60 puanla 5. sırada.

Kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken yayınlanacağı kanal ve muhtemel ilk 11'ler belli oldu.

Al Akhdoud - AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Akhdoud ile Al Nassr, 12 Mayıs Pazartesi akşamı Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadyumunda karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

TAKIMLARDA SON DURUMLAR

Pazartesi günü Al-Nassr ile oynanacak karşılaşma öncesinde Al Okhdood'da tek eksik Petros; orta saha oyuncusu ciddi diz sakatlığı nedeniyle ay sonuna kadar sahalardan uzak kalacak.

Christian Bassogog ve Saviour Godwin şu anda ligde altışar kez fileleri havalandırarak kulübün en çok gol atan oyuncuları konumundalar ve her ikisinin de bir kez daha hücumda Ousmane Barry'nin yanında yer alması bekleniyor.

Al-Nassr'da ise Abdulrahman Gareeb ve Aymeric Laporte kas sakatlıkları nedeniyle Najran'a gidemeyecek.

Cristiano Ronaldo son iki lig maçını boş geçtikten sonra skor tabelasına geri dönmeyi hedeflerken, ligin en çok gol atan oyuncusu 23 gollük etkileyici çetelesine yenilerini eklemeyi amaçlıyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Al Okhdood: Vitor; Asiri, Al-Rubaie, Lowe; Khamis, Pedroza, Musona, Al-Qaydhi, Bassogog, Barry, Godwin

Al-Nassr: Bento; Ghanam, Simakan, Lajami, Al-Boushail; Al-Hassan, Brozovic; Yahya, Otavio, Mane; Ronaldo