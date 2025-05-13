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Valladolid - Girona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga Valladolid - Girona maçı bu akşam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Valladolid - Girona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga Valladolid - Girona maçı bu akşam!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da sezonun son haftalarına yaklaşılırken, futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Ligde kalma mücadelesi veren Real Valladolid ile sezonun dikkat çeken ekiplerinden Girona, 36. hafta kapsamında karşı karşıya gelecek. Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda kritik bir sınava çıkacak olan Girona, deplasmanda puan arayacak.

Real Valladolid ligde tutunma mücadelesi verirken, Girona üst sıralarda kalıcı olmayı hedefliyor. Sahada yaşanacak taktiksel hamleler ve futbolcuların bireysel performansları maçın kaderini belirleyecek.

İspanya La Liga’nın 36. haftasında oynanacak önemli mücadele, yalnızca lig sıralamasını değil, sezonun genel gidişatını da etkileyecek. 

Valladolid - Girona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga Valladolid - Girona maçı bu akşam! - 1. Resim

REAL VALLADOLID-GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga’da 36. hafta müsabakaları nefesleri kesiyor. Bu haftanın dikkat çeken maçlarından biri de Real Valladolid ile Girona arasında oynanacak. Zorlu mücadele 13 Mayıs Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak.

Valladolid - Girona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga Valladolid - Girona maçı bu akşam! - 2. Resim

REAL VALLADOLID-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği La Liga karşılaşmaları bu sezon çeşitli platformlardan canlı olarak ekranlara taşınıyor.

Real Valladolid ile Girona arasında oynanacak önemli karşılaşma da EXXEN, S Sport ve S Sport Plus kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi dileyen izleyiciler dijital platformlar üzerinden mobil cihazlardan da takip edebilecek.

Valladolid - Girona maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? La Liga Valladolid - Girona maçı bu akşam! - 3. Resim

REAL VALLADOLID-GIRONA MUHTEMEL 11'LER

Real Valladolid: Ferreira, Candela, Eray Cömert, Cenk Özkaçar, Aznou, Nikitscher, Amallah, Chuki, Moro, Sanchez, Sylla

Girona: Gazzaniga, Martinez, Lopez, Juanpe, Blind, Martin, Romeu, Arthur, Tsigankov, Portu, Miovski

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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