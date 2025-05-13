Tomasz Kwiatkowski kimdir, istatistikleri nasıl? Trabzonspor-Galatasaray final maçının VAR hakemi oldu

Ziraat Türkiye Kupası Finali için geri sayım sürerken, karşılaşmada görev yapacak Video Yardımcı Hakem (VAR) belli oldu. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev mücadelenin VAR koltuğunda Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski oturacak. Avrupa’daki önemli karşılaşmalarda görev alan deneyimli isim, Türkiye'de daha önce de Galatasaray’ın maçlarında görev almasıyla dikkat çekmişti. Kupa finalinde AVAR olarak ise Onur Özütoprak sahada olacak.

TOMASZ KWIATKOWSKI KİMDİR?

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde VAR hakemi olarak görev alacak olan Tomasz Kwiatkowski, Polonya'nın önde gelen hakemlerinden biridir. 25 Şubat 1978’de Varşova’da doğan Kwiatkowski, kariyerine Polonya'nın Mazovya Futbol Federasyonu’na bağlı olarak başlamıştır.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde uzmanlaşan Polonyalı hakem, uluslararası arenada birçok önemli maçta görev alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. 2014 yılından bu yana Polonya Ekstraklasa'da hakemlik yapan Kwiatkowski, 2021 yılında FIFA'nın VAR kokartını almaya hak kazanmıştır.

Geleneksel orta saha hakemliğinden ziyade VAR alanındaki deneyimiyle tanınan isim, büyük organizasyonlardaki kritik kararlarıyla gündem oluşturmuştur.

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TOMASZ KWIATKOWSKI YÖNETTİĞİ SÜPER LİG MAÇLARI

Polonyalı hakem Süper Lig'de 2024-25 sezonunda üç kritik karşılaşmada VAR olarak görevlendirilmiştir.

Tomasz Kwiatkowski, 2 Mart 2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev aldı. Maç 3-3 sona erdi. Karşılaşmada toplam 5 sarı kart gösterildi, kırmızı kart çıkmadı.

11 Nisan 2025’te oynanan Samsunspor - Galatasaray maçında da VAR görevindeydi. Maç Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmada 6 sarı kart gösterildi.

12 Nisan 2025’te Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmasında yine VAR hakemiydi. Maç 2-0 Başakşehir lehine sonuçlandı. Müsabakada 1 sarı kart gösterildi. Kwiatkowski bu maçta iki pozisyona müdahale etti; bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, bir pozisyonda ise hakem monitöre yönlendirildi.

TRABZONSPOR - GALATASARAY ZTK FİNALİ HANGİ KANALDA?

Türk futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası Finali 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü milyonlarca izleyicinin ekran başında olacağı bir akşam sunacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak bu dev final karşılaşması ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024-2025 sezonunun en prestijli yerel finali olan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak. Final karşılaşmasının başlama saati ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 20.45 olarak açıklandı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Galatasaray arasında geçecek final mücadelesi, her iki kulübün de onayıyla Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak.