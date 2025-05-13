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Sunderland - Coventry maçı hangi kanalda yayınlanacak? Championship play off yarı final

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sunderland - Coventry maçı hangi kanalda yayınlanacak? Championship play off yarı final
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İngiltere Championship’te Premier Lig’e yükselme mücadelesi veren iki iddialı takım Sunderland ve Coventry City sezonun en kritik rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanarak avantaj elde eden Sunderland bu kez taraftarı önünde final bileti için sahaya çıkacak. Coventry ise ilk karşılaşmadaki yenilgiyi unutturup zoru başarmanın peşinde.

İngiltere Championship Play-Off Yarı Final etabında final bileti için kritik mücadele başlıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk randevusunda Coventry City deplasmanında sahadan 2-1’lik skorla galip ayrılan Sunderland, şimdi ev sahibi avantajını da kullanarak Wembley yolunu garantilemek istiyor. Premier Lig özleminde olan Coventry City, bu maçta sürpriz bir geri dönüşe imza atmanın yollarını arayacak.

Sunderland - Coventry maçı hangi kanalda yayınlanacak? Championship play off yarı final - 1. Resim

SUNDERLAND-COVENTRY CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’e yükselme yolunda büyük bir çekişmeye sahne olan İngiltere Championship Play-Off Yarı Finali'nde Sunderland ile Coventry City arasında oynanacak rövanş karşılaşması futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanarak önemli bir avantaj elde eden Sunderland, bu kez kendi evinde Coventry City’yi ağırlayacak. Her iki takımın da Premier Lig hayaliyle sahaya çıkacağı mücadele, hem sahadaki rekabetiyle hem de yayın detaylarıyla gündemde.

Büyük heyecana sahne olacak Sunderland - Coventry City maçı TV 8,5 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma, dijital platformlardan Tuttur TV üzerinden de takip edilebilecek.

Sunderland - Coventry maçı hangi kanalda yayınlanacak? Championship play off yarı final - 2. Resim

SUNDERLAND-COVENTRY CITY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Championship Play-Off Yarı Final eşleşmesinin ikinci ayağında tüm gözler Sunderland ile Coventry City arasında oynanacak rövanş maçına çevrildi. Premier Lig bileti için sahaya çıkacak olan iki ekipten hangisinin Wembley’de finale kalacağı merakla bekleniyor.

Futbolseverlerin dört gözle beklediği Sunderland - Coventry City maçı 13 Mayıs Salı günü saat 22.00’de başlayacak.

Sunderland - Coventry maçı hangi kanalda yayınlanacak? Championship play off yarı final - 3. Resim

SUNDERLAND-COVENTRY MUHTEMEL 11’LER

Sunderland: Patterson; Hume, Ballard, O'Nien, Cirkin; Roberts, Neil, Bellingham, Le Fee; Mayenda, Isidor

Coventry City: Wilson; Van Ewijk, Thomas, Kitching, Dasilva; Grimes, Sheaf; Sakamoto, Rudoni, Wright; Thomas-Asante

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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