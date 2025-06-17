Genoa'dan Beşiktaş'a çift teklif! Onana'nın yanına Rashica da eklendi

Beşiktaş’ta Jean Onana için görüşmelerini sürdüren Genoa, sürpriz bir hamleyle Milot Rashica’ya da talip oldu. Siyah-beyazlılar gelecek teklife göre karar verecek.

Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketleniyor. İtalyan temsilcisi Genoa, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Jean Onana için temaslarını sürdürüyor. Kamerunlu orta saha oyuncusunun, teknik direktör Patrick Vieira'nın rotasyon planlarında yer aldığı öğrenildi.

İTALYANLARDAN FLAŞ İDDİA

İtalyan basını ise görüşmelere dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Habere göre Genoa, Onana'nın yanı sıra Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica için de devreye girdi. Kırmızı-mavililerin, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve siyah-beyazlıların kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin ise Rashica için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı, 8 milyon euro seviyesindeki bir rakama sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 41 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 11 asist üretti. Siyah beyazlılara 2023 yazında transfer olan Milot Rashica, Beşiktaş ile 2 kupa kazandı.