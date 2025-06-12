Giovanni van Bronckhorst Premier Lig'e dönüyor! Yeni adresi Liverpool
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sessizliğe bürünen Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oldu. Hollandalı teknik adam, Premier Lig devi Liverpool'un teknik ekibine katılıyor.
Siyah-beyazlılarda geride kalan sezonda görev alan ve sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılan Giovanni van Bronckhorst, yeniden sahalara dönüyor.
The Times'ın haberine göre, deneyimli teknik adam, Arne Slot'un Liverpool'daki teknik ekibine dahil olacak.
YARDIMCILIK GÖREVİNİ ÜSTLENECEK
Premier Lig devi Liverpool'da teknik direktörlük koltuğuna geçen Arne Slot'un yardımcısı olarak görev alacak olan Van Bronckhorst'un, kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Van Bronckhorst, Beşiktaş'ta çıktığı 20 maçta 1.70 puan ortalaması yakalarken, 1 kez de Süper Kupa zaferi yaşamıştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran