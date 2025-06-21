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Gisdol Kayseri'de coşkuyla karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gisdol Kayseri&#039;de coşkuyla karşılandı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bellona Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Markus Gisdol, Kayseri'ye geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen Gisdol'u kulüp yöneticileri ve taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Gisdol Kayseri'de coşkuyla karşılandı - 1. Resim

Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna taktıkları Gisdol'a çiçek takdim eden taraftarlar, Alman teknik direktör lehine tezahüratlarda bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gisdol Kayseri'de coşkuyla karşılandı - 2. Resim

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Gisdol, kendisini coşkulu şekilde karşılayan taraftarlara teşekkür ederek, "Çok sıcak ve beklemediğim güzel bir karşılama oldu. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Teknik direktör Gisdol, yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenecek törenle Kayserispor ile resmi sözleşme imzalayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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