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Göztepe geri sayıma başladı! Süper Lig'e 1 adım kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Göztepe geri sayıma başladı! Süper Lig&#039;e 1 adım kaldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, deplasmanda Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'e kapı araladı. Göztepe, 2 puan alması halinde Süper Lig'i garantileyecek.

1. Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Giresunspor ve Göztepe karşı karşıya geldi.

Göztepe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Giresunspor deplasmanında Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri Yalçın Kayan (2) ve Ümit Akdağ kaydetti.

Göztepe aldığı galibiyetle puanını 63 yaptı. Ligde son sırada yer alan Giresunspor ise 7 puanda kaldı.

SÜPER LİG İÇİN SON 2 PUAN

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor'un ardında ikinci sırada yer alan Göztepe, Giresunspor galibiyetiyle Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı.

Göztepe, maç fazlasıyla en yakın rakibi Çorum FK ile puan farkını 11'e yükseltti.

Göztepe, ligde kalan 3 maçında 2 puan alması halinde Süper Lig'e direkt yükselmeyi garantileyecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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