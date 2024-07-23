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Göztepe, Tanzanyalı Novatus Miroshi'yi transfer etti

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Göztepe, Tanzanyalı Novatus Miroshi&#039;yi transfer etti

Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, savunmaya takviye yaparak Novatus Miroshi ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Tanzanyalı defans oyuncusu Novatus Miroshi'yi kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, “2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Novatus Miroshi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Miroshi, Tanzanya A Milli Takımı’nda da 22 kez forma giydi.

Düzenleyen:  - Spor
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