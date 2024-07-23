Galatasaray'dan Trippier ve Jelert açıklaması! Yeni sağ bek için son aşamaya geçildi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 23 Temmuz 2024 17:49 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 18:06 - Güncelleme:

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Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Kieran Trippier ve Elias Jelert için devreye girdiği iddia edilmişti. Transfer süreçleriyle ilgilenen sarı-kırmızılıların yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, iki oyuncuyla ilgili merak edilenleri cevapladı.