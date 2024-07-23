Galatasaray'dan Trippier ve Jelert açıklaması! Yeni sağ bek için son aşamaya geçildi
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Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Kieran Trippier ve Elias Jelert için devreye girdiği iddia edilmişti. Transfer süreçleriyle ilgilenen sarı-kırmızılıların yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, iki oyuncuyla ilgili merak edilenleri cevapladı.
Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Galatasaray, yeni sağ bek transferi için beklemeye geçti.
Guela Doue'den vazgeçen Sarı-kırmızılılar, Kopenhag forması giyen Elias Jelert için harekete geçti.
Ayrıca Newcastle United'dan ayrılması beklenen Kieran Trippier'in de listede olduğu iddia edilmişti.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, iki oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi.
İBRAHİM HATİPOĞLU: 3 SAĞ BEK VAR
Radyospor'dan Ayhan Şensoy'a konuşan Hatipoğlu, "Trippier gündemimizde yok. Şu an görüşme halinde olduğumuz 3 sağ bek var. Bunlardan biri Kopenhag'tan Elias Jelert. Kısa sürede sağ bek transferini açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Danimarka ekibi Kopenhag, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan açıklama yaparak Galatasaray'dan Jelert için resmi teklif aldıklarını duyurmuştu.
Rennes'den Doue ile ilgilenen yönetim, Jelert'i bekletmişti.